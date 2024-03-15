حوراء وسارة تشاركان في الدوري العالمي للكاراتيه بتركيا

اختار اتحاد الكاراتيه كلاً من لاعبتي نادي الشارقة الرياضي للمرأة، حوراء العجمي، وسارة العامري، لضمهما إلى قائمة منتخب السيدات المشارك في منافسات (الكوميتيه) في الدوري العالمي للكاراتيه، التي تستضيفها مدينة أنطاليا التركية من 15 إلى 17 الجاري، وهي من البطولات المهمة التي تحرص المنتخبات على الاشتراك بها، بهدف الحصول على نقاط أكثر تسهم في تحسين تصنيفهم الدولي في اللعبة.

وتشارك حوراء في منافسات تحت 50 كلغ، وتلعب سارة في منافسات وزن تحت 61 كلغ.

وتنتظر اللاعبتان مشاركة مقبلة باسم النادي في الدوري العالمي للكاراتيه، الذي سيقام في شهر أبريل المقبل في ضيافة العاصمة المصرية، القاهرة، ويشارك فيه فريق الشارقة الرياضي للمرأة، بهدف إضافة نقاط جديدة إلى رصيده الدولي تتيح له الفرصة في الاشتراك في البطولات العالمية المقبلة.