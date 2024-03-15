«تاف مادر» في ضيافة رأس الخيمة 20 أبريل

تستضيف رأس الخيمة في 20 أبريل المقبل، تحدي سباق العقبات (تاف مادر)، في أولى فعالياته للعام الجاري في الإمارات، وذلك في ميناء العرب برأس الخيمة. وكانت آخر فعالية للتحدي في الإمارات أقيمت نوفمبر الماضي في مضمار جبل علي بدبي.

وتشمل منافسات البالغين، مسار 10 كيلومترات وآخر بمسافة خمسة كيلومترات، بينما تتاح الفرصة للأطفال أيضاً للمنافسة وإثبات قدرتهم على التحدي من خلال مسار بمسافة 1.5 كيلومتر.