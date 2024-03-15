«تحدي ند الشبا للبادل» يصل إلى مرحلة نصف النهائي اليوم

تدخل منافسات «تحدي ند الشبا لفرق البادل تنس» مرحلة نصف النهائي اليوم، والتي تقام الساعة التاسعة مساء، وذلك ضمن النسخة الـ11 من دورة ند الشبا الرياضية الرمضانية التي تستمر حتى 31 الجاري، وتتضمن تسع ألعاب رياضية.

وتختتم منافسات البادل الساعة التاسعة من مساء غدٍ.

وحضر لقاءات أول من أمس، الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل تنس.

وشهدت المنافسات فوز فريق الكويت على قطر بنتيجة 3-0، حيث أنهى الثنائي عزيز معيوف وفؤاد بهبهاني الجولة الأولى بالفوز على محمد عبدالله ومحمد الخنجي بنتيجة 6-3 و6-4، كما فاز في الجولة الثانية الثنائي محمد عبدالله وعبدالرحمن العوضي، على الثنائي محمد سعدون الكواري وعبدالعزيز سعدون الكواري بنتيجة 6-4 و6-7 و7-6.

وفي الجولة الثالثة فاز الثنائي أحمد ربيع ومحمد التركي على الثنائي ريان عبدالله وجبور المطوع بنتيجة 6-3 و7-5. وعلى الملعب الآخر فاز فريق إيران على فريق البحرين بنتيجة 3-0، حيث أنهى الثنائي محمد رضا كاظمي وأميرسينا صالح، الجولة الأولى بالفوز على الثنائي عيسى القطان وعمر قايد بنتيجة 6-1 و6-3.

وفي الجولة الثانية فاز الثنائي فرساد شاهي وهامي جولستان على الثنائي علي ضواني وحسين ضواني بنتيجة 6-3 و6-3، وفي الجولة الثالثة فاز الثنائي آريا روجاني وأميرمو جامشدي على الثنائي راشد العوبيدي وحسن رضا بنتيجة 6-4 و7-6.

وتشارك في منافسات بطولة تحدي البادل (فئة التصنيف المحلي 100 نقطة مفتوحة) ستة فرق تم تقسيمها إلى مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى الإمارات وإيران والبحرين، وتضم المجموعة الثانية هولندا وقطر والكويت.

• المباراة الختامية للبادل تقام غداً في الساعة التاسعة مساء.

400 لاعب ولاعبة في بطولة الجوجيتسو

تقام منافسات بطولة الجوجيتسو، ضمن دورة ند الشبا يومي 17 و18 مارس الجاري، بمشاركة متوقعة لـ400 لاعب ولاعبة في ثلاث فئات عمرية، تشمل الناشئين والكبار والأساتذة.

ويمكن للرياضيين المشاركة ضمن فئات عدة، هي فئة الرجال والناشئين للحزامين الأزرق والبنفسجي، والكبار للأحزمة الأزرق والبنفسجي والبني والأسود، والأساتذة للأحزمة الأزرق والبنفسجي والبني والأسود، بينما لفئة السيدات (الناشئات للحزامين الأزرق والبنفسجي، والكبار للأحزمة الأزرق والبنفسجي والبني والأسود).

وتقام منافسات فئتي الناشئين والأساتذة في اليوم الأول من البطولة، تليها المنافسات المرتقبة لفئة الكبار في اليوم الثاني. وقال مبارك المنهالي، مدير الإدارة الفنية في اتحاد الجوجيتسو في تصريح صحافي: «تطورت دورة ند الشبا الرياضية لتصبح اليوم إحدى أبرز الفعاليات الرياضية في دولة الإمارات، وتستقطب مجموعة كبيرة من الرياضيين من مختلف أنحاء الدولة. وفي نسخة هذا العام، أولت البطولة اهتماماً أكبر برياضة الجوجيتسو وخصصت لها يوماً إضافياً، ما يؤكد الشعبية المتنامية لهذه الرياضة في المجتمع الإماراتي».