آخر بطاقات نصف نهائي دوري السلة بين الوصل والبطائح

ضرب فريق الوصل موعداً مع البطائح مساء الخميس المقبل، في ختام الدور التكميلي المؤهل إلى نصف نهائي دوري السلة، عقب نجاحهما، أول من أمس، في افتتاح هذا الدور، إذ فاز الوصل على الظفرة (78-66)، بينما احتاج البطائح إلى حسم الشوط الإضافي بواقع (15-8) لضمان فوزه على الوحدة (96-89) في مباراة انتهى وقتها الأصلي بالتعادل (81-81).

وحسمت فرق شباب الأهلي، والنصر، والشارقة التأهل إلى نصف النهائي، بينما تخوض الفرق الأخرى دوراً تكميلياً لحسم البطاقة الأخيرة، والتي انحصر الصراع عليها بين الوصل والبطائح. وفي لقاء الوصل والظفرة، ضمن «الإمبراطور» الفوز بعد انتزاع الأفضلية في الربعين الأول والثاني بواقع (18-13 و22-12)، وقابلها حصول الظفرة على أفضلية طفيفة في الربع الثالث (17-14) والخروج بنتيجة التعادل في الرابع (24-24).

بدوره، تقاسم البطائح والوحدة الهيمنة، بعد أن تمكن البطائح من الفوز في الربعين الأول والثاني بواقع (22-20) و(22-17)، و«العنابي» في الربعين الثالث والرابع (25-21) و(19-16) ليتعادلا (81-81). وفي الشوط الإضافي حسم البطائح النتيجة (15-8)، ليخرج فائزاً في المباراة بـ(96-89).

يذكر أن لقاء الخميس المقبل يقام على صالة نادي البطائح، ويمثل إياب ختام الدور التكميلي، بعد أن منح نظام الأدوار النهائية للبطولة المقام بنظام (بست أوف 3)، فريق الوصل التقدم تلقائياً بنتيجة لقاء الذهاب، كون «الإمبراطور» أنهى الدور التمهيدي بالمركز الرابع على حساب البطائح صاحب المركز الخامس.