4 عوامل قادت «الصقور» للفوز بعد غياب 141 يوماً

تذوق فريق الإمارات طعم الانتصارات من جديد بعد 141 يوماً على آخر فوز حققه في دوري أدنوك للمحترفين في الدور الأول، وكانت المصادفة أنه جاء على حساب فريق خورفكان في 23 سبتمبر الماضي، ليتكرر المشهد على الفريق نفسه أيضاً بنتيجة 2-1 على استاد الإمارات في رأس الخيمة، ضمن الجولة الـ16، بعد أن كان «الصقور» متأخراً بهدف دون مقابل، ليحصد ثلاث نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى ثماني نقاط، بفضل أربعة عوامل تتقدمها «الروح العالية» للاعبين، وتغيير الشكل التكتيكي، خصوصاً الدفاعي.

وعلى الرغم من ابتعاد فريق الإمارات خمس نقاط عن اتحاد كلباء، صاحب الترتيب الـ12 (مركز البقاء في المحترفين)، فإن الروح التي ظهر بها اللاعبون قادرة على منح الثقة للفريق في ما تبقى من مباريات، من أجل تجنب الهبوط، وهو ما أكده المدرب الإيطالي والتر زينغا، الذي قال بعد المباراة لـ«الإمارات اليوم»: «ظهر اللاعبون بشكل رائع وروح قتالية، هم قادرون على تحقيق أي نتيجة إيجابية إذا استمر الأداء بهذه الروح القتالية، ويجب أن نشكر اللاعبين، خصوصاً أنهم نجحوا في التعامل مع فريق قوي، وتحويل التأخر بهدف إلى فوز بهدفين».

«الإمارات اليوم» ترصد أربعة عوامل وقفت وراء فوز الإمارات على خورفكان على النحو التالي:

تألق ضياء السبع

تألق لاعب فريق الإمارات ضياء السبع المنضم حديثاً في فترة الانتقالات الشتوية، في المباراة بشكل كبير، ونجح في إحراز هدف الفوز الثاني، كما كان له دور في الهدف الأول. وشكّل اللاعب خطورة كبيرة على مرمى خورفكان طوال المباراة، لاسيما بعد تواصله الدائم مع المهاجم الإسباني ألكاسير.

الروح القتالية

ظهر فريق الإمارات بشكل مختلف وبروح قتالية أمام خورفكان، ليعود بعد التأخر في الشوط الأول ويحقق «الريمونتادا» 2-1، ويحصد ثلاث نقاط ثمينة بفضل رغبة اللاعبين في تحسين وضع الفريق في البطولة على الرغم من ابتعاده حتى الآن عن فرق وسط جدول الترتيب.

خطة جديدة

قدّم فريق الإمارات للمرة الأولى هذا الموسم مستوى مميزاً، لاسيما في الجانب الدفاعي الذي كان يشكل أزمة حقيقية للفريق في الدور الأول وتسبب في هزائم بالجملة، إلا أن المدرب الإيطالي والتر زينغا، نجح في تغيير شكل الفريق وهيكلة خط الدفاع، ليتحقق أول فوز تحت قيادته.

نزار الرشدان

يبدو أن صفقة اللاعب الأردني نزار الرشدان سيكون لها دور كبير مع فريق الإمارات الموسم الحالي، إذ ظهر اللاعب بشكل متميز خلال المباراة، ونجح في إغلاق خط الوسط وتشكيل منظومة قوية إلى جانب طارق أحمد، وعلي الأنصاري، واللاعبون الثلاثة انضموا إلى الفريق في فترة الانتقالات الأخيرة ليشكلوا دعماً قوياً لـ«الصقور».

• صفقة الأردني نزار الرشدان سيكون لها دور كبير في الموسم الحالي.