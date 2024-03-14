انطلاق منافسات البادل في دورة عجمان الرياضية

تبدأ منافسات بطولة البادل تنس ضمن الدورة الرياضية لحكومة عجمان التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، وتنظيم دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي، غداً الجمعة خامس أيام شهر رمضان في مركز عجمان الإبداعي.

يشارك في البطولة التي تنظم للمرة الثالثة وتستمر حتى 13 رمضان 16 فريقاً، وتغطي فئتين، فئة الدوائر والمؤسسات الحكومية والتي يُسمح فيها لكل دائرة بإشراك أكثر من فريق في البطولة، وفئة الأفراد والشركات (فئة C)، وسيتم تخصيص كأس وميداليات وجوائز مالية للمركزين الأول والثاني عن كل فئة.

وتدشن فرق المؤسسات منافسات البطولة عبر 4 مجموعات، تضم الأولى دائرة التنمية الاقتصادية ودائرة البلدية والتخطيط ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري ودائرة الميناء والجمارك، ويلعب في الثانية فرق الدفاع المدني والهوية والجنسية ودائرة البلدية والتخطيط ومصرف عجمان، ويتواجد في المجموعة الثالثة دائرة المالية ومركز الشباب والدفاع المدني وأمبلكس الإمارات، فيما تضم الرابعة مصرف عجمان ودائرة البلدية والتخطيط وجامعة عجمان وجامعة المدينة عجمان.



من جانبٍ آخر تتواصل الجمعة في مركز كواترو الرياضي منافسات بطولة كرة القدم في يومها الثاني بإقامة 3 مباريات ساخنة، حيث يلتقي في المباراة الأولى فريق الإدارة العامة للدفاع المدني وصيف النسخة الماضية بفريق غرفة عجمان في العاشرة مساء، ويواجه القيادة العامة لشرطة عجمان فريق دائرة الميناء والجمارك في الحادية عشرة مساء، فيما تجمع المباراة الثالثة والتي تقام في الثانية عشرة مساء فريقي جامعة عجمان وجامعة المدينة عجمان.



