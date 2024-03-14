انطلاق البطولة الرمضانية الثالثة للهوكي الخماسي في الشارقة

انطلقت أول من أمس البطولة الرمضانية الثالثة للهوكي الخماسي التي ينظمها اتحاد الإمارات للهوكي بملاعب المدرسة الأمريكية للإبداع العلمي بالشارقة بمشاركة 16 فريقاً تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات، ضمت المجموعة الأولى أوسكار، سكاي توبا، يوتي إس سي، نسور الصحراء وضمت المجموعة الثانية اسسيبيتير، وينشيستر، داداباي كنج، دبي سكارليت فيما ضمت المجموعة الثالثة توبا، لاكنور، كوورج، الفراعنة والمجموعة الرابعة ضمت خليفة، توب ليون، إن إف بي سي، داداباي رويال.

وأسفرت مباريات اليوم الأول عن تسجيل 46 هدفاً في 6 مباريات، وشهدت النتائج فوز فريق أوسكار على فريق سكاي توبا بنتيجة 6-3، ويوتي إس سي على فريق نسور الصحراء 7-0، وأوسكار على فريق نسور الصحراء بنتيجة 9-0 وسكاي توبا على فريق يو تي إس سي 1-0 وسكاي توبا على فريق نسور الصحراء 11-3 وأوسكار على فريق يو تي إس سي 4-3.

وأعرب رئيس الاتحاد عبدالله الدح، عن سعادته بانطلاق النسخة الثالثة من البطولة، والتي يحرص الاتحاد على تنظيمها سنويا ومشاركة 16 فريقاً يؤكد الزخم الكبير للعبة، وقال:" نسعى من خلال البطولات لنشر اللعبة بين المواطنين والمقيمين وعمل قاعدة كبيرة، والمحافظة على المكاسب التي تحققت في الفترة الماضية على الصعيدين الفني والإداري، خاصة أن هناك مكتسبات في تنظيم البطولات ليس فقط بالنسبة للاعبين بل أيضا على المستوى التحكيمي والإداري والمدربين، وهدفنا واضح من بداية تشكيل الاتحاد، وهو تشكيل منتخب إماراتي يمثل الدولة في المحافل الخارجية، والبطولة ضمن أجندة الاتحاد التي تسير في نفس الاتجاه.