الفجيرة تنظّم دورة رمضانية في الفنون القتالية.. تنطلق 29 مارس

أعلن نادي الفجيرة للفنون القتالية عن تنظم منافسات النسخة الثالثة لدورة محمد بن حمد الرمضانية للفنون القتالية خلال الفترة (29-31) مارس الحالي، في مجمع زايد الرياضي، وتضم ستة رياضات، هي: التايكواندو، الجودو، المصارعة، الملاكمة، المبارزة والكاراتيه.

وكشف مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية نادر ابو شاويش أن التسجيل مستمر لغاية 27 الشهر، والمشاركة ستكون مفتوحة للمواطنين والمقيمين والوافدين من خارج الدولة، بشرط أن يكون اللاعب لائقا صحيا وبدنيا، مشيراً إلى أن اللجنة المنظمة حرصت على أن تكون الفئات المشاركة نفسها التي ستشارك في دورة الألعاب الخليجية التي تستضيفها الإمارت الشهر المقبل.