انطلاق كأس الجوجيتسو غداً بمشاركة واسعة للاعبي الأندية

تنطلق غدا منافسات كأس رئيس الدولة للجوجيتسو في صالة الاتحاد أرينا بجزيرة ياس بالعاصمة أبوظبي بمشاركة أندية الدولة. وتشكل البطولة المخصصة لفئة الكبار فوق 18 عاما، محطة مهمة لتحفيز المنافسة بين الأندية المحلية لتصل لمستويات جديدة في مشهد يعكس التطور الهائل لرياضة الجوجيتسو الإماراتية.

وتشهد البطولة التي تتخطى قيمة جوائزها مليون درهم، مشاركة واسعة للاعبي ولاعبات أندية الدولة ومن أبرزها بني ياس، والعين، والوحدة، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس. وقال يوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو: " تعكس البطولة الصورة الحقيقية لرياضة الجوجيتسو الإماراتية وما حققته من تطوّر وصل بها إلى قمة الهرم العالمي على مدار السنوات الأخيرة، سواء على صعيد الأندية أو اللاعبين، وعلى الرغم من كونها بطولة محلية، إلا أنها تجمع تحت مظلتها نخبة اللاعبين واللاعبات الإماراتيين وأكثرهم تجربة على الساحة الدولية ووصولا إلى منصات التتويج القارية والعالمية". وتنطلق المنافسات التمهيدية غدا، تليها منافسات الدور النهائي ومراسم التتويج باللقب السبت 16 المقبل.