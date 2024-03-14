ختام بطولة كأس الإمارات لرفع الاثقال

اختتمت بطولة كأس الإمارات لرفع الاثقال نسختها الثانية والتي أقيمت على مدار أربعة أيام بالشراكة مع القيادة العامة لشرطة دبي الشريك الاستراتيجي لاتحاد الإمارات لرفع الاثقال من خلال استضافة البطولة في أكاديمية شرطة دبي وتوفير اغلب احتياجات البطولة.

وأكد رئيس اللجنة الإعلامية لاتحاد الإمارات لرفع الاثقال حمد الحوسني، لـ "الإمارات اليوم"، أن البطولة شهدت تواجد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، والذي حرص على حضور منافسات البطولة وتتويج الفائزين في الفئات المختلفة، حيث فاز بالمركز الأول في فئة السيدات شرطة دبي وجاء ثانيا نادي أبوظبي، ثم الكويت في المركز الثالث لهذه الفئة.

أما فئة رجال مواطنين فشهدت فوز شرطة دبي أيضا بالمركز الأول ثم القيادة العامة للدفاع المدني في المركز الثاني، ثم القيادة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في المركز الثالث، وفي الكأس المفتوح نجح فريق شرطة دبي في فرض سيطرته والفوز بالمركز الأول أيضا ثم القيادة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في المركز الثاني، ثم نادي بإرجاء في المركز الثالث.