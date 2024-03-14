3 ميداليات إماراتية في مونديال الرماية لأصحاب الهمم

حقق منتخب الإمارات للرماية لأصحاب الهمم إنجازاً جديداً يُضاف إلى سجل إنجازاتهم، بعدما حصد ثلاث ميداليات في بطولة كأس العالم للرماية المقامة حالياً في نيودلهي بالهند، وتستمر حتى 15 الجاري.

يشارك في البطولة 268 لاعباً ولاعبة من 49 دولة، واستطاع نجوم المنتخب الفوز بالميدالية الفضية لفريق الإناث في مسابقة R4، عن طريق منى حسن وعائشة الشامسي وعائشة المهيري، فيما فاز أحمد بوهليبة بالميدالية الفضية في مسابقة «الشوزن» PT3، بينما فاز محمد الحبسي بالميدالية البرونزية في مسابقة «الشوزن» PT1.

ولاتزال الفرصة قائمة لمنتخب الإمارات لحصد المزيد من الميداليات في المنافسات المتبقية من بطولة العالم، وحجز مقاعد جديدة في مسابقة الرماية بدورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024».