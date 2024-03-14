رمسـة مـلاعب

عقد

مازال اللاعب البرازيلي، الذي يلعب في أحد الأندية الكبيرة بدوري أدنوك للمحترفين، يأمل أن تُقدم له الإدارة عرضاً لتجديد عقده الذي ينتهي هذا الموسم، رغم المستويات اللافتة التي يقدمها، واقتناع المدرب بتمديد عقده لفترة جديدة.

وزن

أثار لاعب أجنبي حفيظة جماهير النادي، بسبب الزيادة التي طرأت على وزنه وظهرت بوضوح في المباريات، ما جعل الجماهير تسخر من وضعيته الحالية، وعدم قدرته على الحركة والركض بالصورة المطلوبة من لاعب محترف.

خفض

أبدى نجم كبير تم الاستغناء عن خدماته، أخيراً، من أحد أندية دوري المحترفين، استعداده لخفض قيمة عقده التي كان يتقاضاها مع ناديه السابق، في سبيل التوصل إلى اتفاق للعب هذا الموسم مع أحد الأندية، وطلب النجم من وكيل أعماله المرونة في المفاوضات مع الأندية الراغبة في خدماته.