«كريبتو فايت نايت للملاكمة» في ضيافة دبي

تستضيف الإمارات مباريات بطولة الملاكمة العالمية «كريبتو فايت نايت4» 19 أبريل المقبل، وتقام بدعم من الاتحاد الدولي للملاكمة ومجلس دبي الرياضي، على أن تقام في «مسرح لابيرل» بمدينة الحبتور دبي، وبتنظيم «سافي برومشنز».

وتشهد بطولة «فايت نايت» جولات احترافية تسلط الضوء على مجموعة متنوعة من الملاكمين المحترفين وقادة العملات الرقمية المشهورين عالمياً كروّاد أعمال ومتداولين وأصحاب رؤوس أموال ومؤثرين. ومن بين أبرز الأسماء من المنطقة، طارق الحبتور وجادييه هيريرا موتيرو وخالد ناصر، الفائز بلقب المجلس العالمي للملاكمة في الشرق الأوسط 2023، الذي سيقاتل من أجل لقب المجلس العالمي للملاكمة في آسيا.

وستشهد المنافسة على لقب بطل عالم العملات الرقمية معركة قوية بين أنسيم وبارني، وهما من أبرز الملاكمين من فرق العُملات الرقمية. شهدت ثلاثة أحداث سابقة في 2021 و2022 و2023 ظهور أسماء جديدة تضيف إلى الإثارة، كما تمت المصادقة على (كريبتو فايت نايت) من قِبل موريسيو سليمان، رئيس المجلس العالمي للملاكمة.

وقال راهول سوري، المؤسس المشارك لـ«كريبتو فايت نايت» في تصريح صحافي: «دعم الملاكمين الإماراتيين وتقديم مسرح دولي لهم هو ما تقدمه (كريبتو فايت نايت) للملاكمة الشعبية في الإمارات، نحن متحمسون للاهتمام الذي ولدته البطولة، وحماس مجتمع العُملات الرقمية، وكذلك عالم الملاكمة في هذا الحدث، لذلك قررنا إدارة الحدث مرتين هذا العام في الإمارات، ونتوقع أن يسافر أكثر من 1000 زائر إلى دبي في أبريل - من المقاتلين والرعاة والشركاء وأعضاء الجمهور الذين يأتون إلى هنا خصيصاً لبطولات الملاكمة».