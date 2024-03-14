النسخة 6 لـ «طواف الإمارات».. 1390 متطوّعاً و800 ساعة بث مباشر في 200 دولة

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، الجهة المنظمة لطواف الإمارات للدرّاجات الهوائية، عن عدد من الأرقام والإحصاءات القياسية الخاصة بالنسخة السادسة من الطواف، التي أسدل الستار عليها أخيراً، وتوّج بلقبها الدرّاج البلجيكي لينارت فان ايتفيلت، دراج فريق لوتو ديستني.

وعلى مدار أيام، ومراحل السباق السبع، قطع 140 درّاجاً مثلوا 20 فريقاً عالمياً، مسافة 985 كلم، بمختلف الطرق، والمناطق الجبلية المخصصة. وتم بث منافسات الطواف في 200 دولة، من خلال 800 ساعة بث مباشر. وبمشاركة 1390 متطوّعاً، تم تسهيل العديد من العمليات اللوجستية للدرّاجين، ومختلف المشاركين.

فيما قامت ثلاث طائرات مروحية بتصوير الحدث من جميع جوانبه خلال 83 ساعة طيران، وعبر27 كاميرا تلفزيونية متخصصة.

وأسهم في تقديم خدمات التصوير وتسهيل الحركة 50 سائقاً مرخصاً من الاتحاد الدولي للدرّاجات الهوائية، فيما قام 60 صحافياً، و50 مصوراً من جميع أنحاء العالم بتغطية الحدث ونقله إلى وسائل الإعلام المختلفة، في حين شاركت 662 آلية ودورية للشرطة، إضافة إلى 905 أفراد شرطة، و20 سيارة إسعاف في تأمين الحدث.