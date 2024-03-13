قائمة المنتخب الجديدة.. غياب مبخوت واستدعاء عصام فائز لأول مرة

أعلن اليوم الجهاز الفني لمنتخب الإمارات لكرة القدم بقيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو القائمة الجديدة للمنتخب التي ضمت 26 لاعبا استعدادا لمواجهتي اليمن يومي 21 و26 الجاري، في الجولتين الثالثة والرابعة في الدور الثاني لتصفيات مونديال 2026. ويبدأ المنتخب السبت المقبل معسكرا داخليا في أبوظبي استعدادا للمباراتين.

وخلت القائمة من إسم هداف المنتخب ونادي الجزيرة علي مبخوت، علما أنه لم يشارك في مباريات المنتخب في كأس آسيا الأخيرة في قطر، رغم تواجده في القائمة.

وضمت القائمة الجديدة: خالد عيسى، خالد توحيد، علي خصيف، خالد الهاشمي، خليفة الحمادي، محمد العطاس، أحمد جميل، خالد الظنحاني، زايد سلطان، بدر ناصر، عبدالله إدريس، علي سالمين، يحيى نادر، محمد عباس، حازم محمد، ماجد راشد، عبدالله حمد، طحنون الزعابي، عصام فائز، يحى الغساني، حارب عبدالله، فابيو دي ليما، علي صالح، سلطان عادل، كايو كانيدو، وزايد العامري.

ويلاحظ أن القائمة ضمت نفس الوجوه والعناصر السابقة التي شاركت في الفترة الأخيرة، خصوصا في كأس آسيا، في حين شهدت ضم لاعب عجمان عصام فائز لأول مرة.