رياضيون: التمارين في رمضان تعزز معدلات اللياقة البدنية والذهنية

أكدت الشقيقتان زمزم وغلا الحمادي لاعبتا منتخب الإمارات للجو جيتسوأهمية المحافظة على التمارين الرياضية المتنوعة قبل وبعد تناول الإفطار في رمضان، لما لها من فوائد كثيرة، في تعزيز معدلات اللياقة البدنية والذهنية للرياضيين.

وتحرص زمزم وغلا الحمادي على ممارسة رياضة المشي بانتظام يومياً في الممشى المخصص للتمارين بأبوظبي، إلى جانب التدريبات الخاصة برياضة الجو جيتسو والفنون القتالية.

وقالت زمزم الحمادي " 16 عاماً" لاعبة منتخب الإمارات للجو جيتسو إن شهر رمضان يحمل خصوصية كبيرة، ويرتبط الكثير من الناس بعادات رياضية مختلفة أساسها رياضة المشي لاسيما قبل تناول الإفطار، بالإضافة إلى التدريبات داخل الصالات، أو التمارين الرياضية الأخرى.

وأشارت إلى أن والدتها ندى النعيمي اللاعبة السابقة في رياضتي الجودو والجو جيتسو تحثها مع شقيقتها غلا على ممارسة الرياضة، والالتزام بالتدريبات الرياضية، لما لها من أثر كبير في المحافظة على الوزن المناسب لها في الجوجيتسو، والفنون القتالية المختلطة.

وقالت: "أشعر أنا وشقيقتي غلا بأهمية الالتزام برياضة المشي قبل إفطار رمضان، ونؤدي هذه الرياضة بسعادة كبيرة، ونجد تشجيعاً مستمراً من الوالدة وشقيقنا زايد، ونعتقد أننا في الطريق الصحيح، ورسالتنا لأفراد المجتمع أن رياضة المشي وغيرها من الرياضات الأخرى التي تمارس في رمضان أو غيره من الشهور لها التأثير الإيجابي الكبير في الصحة العامة، وتعزيز النشاط البدني والذهني".

وعبرت غلا الحمادي "14 عاماً" لاعبة منتخب الجوجيتسو عن قناعتها بأهمية ممارسة الرياضة قبل الإفطار في رمضان لما تنطوي عليه من إيجابيات كثيرة وفوائد مهمة لصحة وسلامة الجسم إلى جانب التمارين الأخرى حسب حاجة كل رياضي أو رياضية للأنشطة الرياضية داخل الصالات أو حتى في الملاعب الخارجية مثل كرة القدم.