انطلاق برنامج اللياقة البدنية للسيدات في دورة عجمان الرياضية

انطلقت فعاليات برنامج اللياقة البدنية للسيدات ضمن النسخة الرابعة من الدورة الرياضية لحكومة عجمان، التي تنظمها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي، وذلك في مركز عجمان الإبداعي في منطقة مشيرف بعجمان.

ويقام البرنامج من الإثنين إلى الخميس أسبوعياً بعدد مفتوح من المشاركات وبإشراف مدربات متخصصات، وتتواصل فعالياته حتى 28 رمضان، حيث يتضمن رياضة المشي والسباحة وحصص الأيروبيك والزومبا، وتتوفر فيه فحوصات صحية للضغط والسكري وكتلة الجسم وتقديم ورش غذائية، إضافة إلى تخصيص أنشطة متنوعة للأطفال، كما يشتمل على مسابقة خاصة لخسارة الوزن لتعزيز الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع، مع جوائز نقدية قيمة للفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى.

وشهد اليوم الأول من البرنامج إقبالاً كبيراً من موظفات الدوائر الحكومية والمؤسسات وسيدات المجتمع وحضوراً مميزاً لفئة الأطفال برفقة ذويهم من الأمهات وأولياء الأمور، حيث بلغ عدد المشاركات في البرنامج 100 سيدة، بالإضافة إلى 20 طفل، وسط أجواء عائلية ترفيهية مملوءة بالبهجة والسعادة.

وأكد نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة ومدير الدورة عبد العزيز عبد الله، على جاهزية صالة مركز الشباب بعجمان بأجهزتها المتطورة ومرافقها الحديثة لاستقبال المشاركات وتوفير أجواء مثالية لممارسة الأنشطة، مشيراً إلى أهمية برنامج اللياقة البدنية للسيدات في رفع الوعي الصحي وتحفيز السيدات على ممارسة مختلف أنواع الرياضة لضمان استدامة الصحة البدنية والنفسية للمرأة والأطفال والأسرة بشكل عام.