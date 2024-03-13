«شباب» يظفر بكأس «تولوز»

تُوج المهر «شباب» للشقب ريسنج، بإشراف توماس فورسي، وقيادة الفارسة مارجوت روماري، بطلاً لكأس الوثبة ستاليونز ـ بري دجورمان للخيول العربية الأصيلة، في سن أربع سنوات فما فوق لمسافة 1400 متر، والذي أقيم عصر أول من أمس، بمضمار «تولوز» الفرنسي، وبلغت جائزته 16 ألف يورو برعاية النسخة الـ16 لمهرجان سباقات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

واجتمع للسباق 15 خيلاً، وجاءت الانطلاقة من البوابات مثالية، وكان فرسا الرهان يحتلان المركزين الثاني والثالث على التوالي خلال مجريات السباق، حتى الوصول إلى عمق المستقيم لينفصلا عن بقية الخيول ويبتعدا بفارق 16 طولاً، قبل أن يتفوق «شباب» بفارق نصف طول عن غريمه ووصيفه «مراد» لياس لإدارة سباقات الخيل، بإشراف دايمين فاتريجانت، وقيادة اورتيز مندزابل.

وسجل البطل «شباب» المنحدر من نسل «منارك» زمناً قدره 1:43:00 ساعة، فيما جاء في المركز الثالث المهر «نهاش الشحانية» للشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة دامين مورين.