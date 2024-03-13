لقاءات مصيرية للعروبة والحصن ودبا في رمضان

تترقب أندية الدرجة الأولى لكرة القدم المنافسة على الصعود لدوري أدنوك للمحترفين، اختبارات مصيرية في طريقها لخطف إحدى بطاقتي التأهل إلى الأضواء، من خلال خوضها مباريات الجولات الأربع المقبلة في شهر رمضان المبارك في أجواء فنية وبدنية وذهنية، وتنطلق جميعها عند الساعة الـ10 مساء.

ويطمح العروبة المتصدر برصيد 52 نقطة إلى مواصلة الانتصارات سعياً لحسم الصعود أو الاقتراب بشكل كبير من نيل البطاقة الأولى بمواجهة فرق الذيد وسيتي ومن ثم يونايتد والفجيرة، وسيقوده الفوز بالمباريات الأربع إلى ضمان الصعود بشكل كبير.

وسيخوض دبا الحصن «الوصيف» برصيد 44 نقطة ثلاث مباريات مصيرية مع فرق العربي ومسافي والظفرة في مواجهات صعبة، ويحتاج فيها إلى العلامة الكاملة للبقاء في صلب المنافسة.

ويخوض دبا الفجيرة «الثالث» برصيد 36 نقطة أربع مباريات مع كل من غلف يونايتد، وغلف إف سي، في مباراتين سهلتين، بينما سيواجه الظفرة ويونايتد في مواجهتين مصيريتين، ويحتاج «النواخذة» إلى نيل جميع النقاط للبقاء في المنافسة.

ويلعب فريقا يونايتد والظفرة مباريات مصيرية مع الفرق القوية سيكون النزيف فيهما ممنوعاً تماماً للاستمرار في المنافسة، خصوصاً الظفرة الذي يحتاج إلى الفوز في جميع مبارياته بانتظار نتائج الفرق التي تنافسه على الصعود.