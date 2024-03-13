600 مشارك من داخل الدولة وخارجها في منافسات البادل بـ «دورة ند الشبا»

شهدت بطولة البادل منافسات قوية بين المشاركات في فئة التصنيف المحلية، التي تقام ضمن فعاليات النسخة الـ11 من «دورة ند الشبا الرياضية» الرمضانية في مجمع ند الشبا الرياضي بشعار «قدرات لا حدود لها»، وتستمر حتى 31 الجاري، وتتضمن تسع ألعاب رياضية، هي: الكرة الطائرة، البادل، الجوجيتسو، المبارزة، كرة السلة بالكراسي المتحركة، سباق الجري، سباق الدرّاجات الهوائية، شد الحبل، وتحدي الموانع.

ويشارك في بطولة البادل 600 لاعب ولاعبة من داخل الدولة وخارجها من مختلف التصنيفات والمستويات الفنية يتنافسون ضمن خمس فئات، هي: فئة التصنيف المحلي 20 نقطة للرجال، ويسمح بالمشاركة في هذه الفئة للرجال المواطنين والمقيمين والزوّار ذوي تصنيف محلي ما دون (أفضل 30 لاعباً محلياً)، ولا يسمح بمشاركة المدربين ولاعبي المنتخبات الوطنية، وفئة التصنيف المحلي للمواطنين الرجال، وفئة التصنيف المحلي للمواطنات، وفئة الناشئين دون 18 سنة، ثم الفئة الدولية.

وتتضمن البطولة أيضاً (تحدي ناس) لفرق البادل فئة التصنيف المحلي 100 نقطة المفتوحة، ويسمح فيها بالمشاركة لجميع اللاعبين واللاعبات المواطنين والمقيمين والزوّار، وتتضمن ستة فرق هي: الإمارات وقطر والبحرين والكويت وإيران وهولندا، كما تقام أيضاً بطولة الفئة الدولية (رايز)، ويسمح فيها بالمشاركة للرجال والسيدات من جميع الجنسيات، من خلال التسجيل في موقع الاتحاد الدولي للبادل تنس.

وتُقام منافسات الأدوار التأهيلية والأدوار النهائية لجميع الفئات المحلية في بطولة البادل بنظام خروج المهزوم من مرة واحدة، وسيتأهل أفضل 16 زوجاً للأدوار النهائية، كما ستقام منافسات الفئة الدولية أيضاً بنظام خروج المهزوم من مرة واحدة على أن يتأهل أفضل 32 زوجاً للأدوار النهائية، وتقام الأدوار التأهيلية يومي 18 و19 الشهر الجاري، فيما تقام الأدوار النهائية خلال الفترة من 20 إلى 24 منه.

«تحدي الموانع»

وعلى صعيد متصل، تشهد بطولة «تحدي الموانع» إقبالاً كبيراً على التسجيل من مختلف الجنسيات والأعمار للمشاركة في المنافسات، مع اقتراب انطلاقها في مجمّع ند الشبا الرياضي، وهي من البطولات الجديدة التي تمت إضافتها إلى منافسات الدورة، وتضم فئتين للرجال والسيدات، وتتضمن مجموعة من الحواجز التي تقام على مساحة عشبية تبلغ 400 متر داخل مجمّع ند الشبا الرياضي، ويتنافس المشاركون في البطولة على تخطي جميع الحواجز في أسرع وقت ممكن، وسيتم احتساب التوقيت عبر شرائح إلكترونية تثبت في أحذية المتسابقين تقوم برصد الوقت من خط البداية حتى خط النهاية.

ويسمح بالمشاركة في هذه البطولة للرجال والنساء من جميع الجنسيات من عمر 16 فما فوق، كما ستتاح لكل مشارك محاولة تخطي الموانع لمرة واحدة فقط في السباق، وإذا لم يعبر المتسابق أي حاجز من الحواجز سيتم استبعاده من المشاركة، كما سيكون المشارك مسؤولاً عن شريحة التوقيت، حيث لن تحتسب النتيجة في حال فقدان الشريحة.

مواعيد المنافسات:

■ سباق الجري في مضمار ميدان: 16 مارس.

■ بطولة الجوجيتسو: 17 و18 مارس.

■ كرة السلة على الكراسي المتحركة: من 20 إلى 28 مارس.

■ سباق الدرّاجات الهوائية 22 و23 مارس.

■ بطولة الكرة الطائرة: من 22 إلى 31 مارس.

■ بطولة شد الحبل: من 24 إلى 29 مارس.