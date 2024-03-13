«سلة» شباب الأهلي تدفع ضريبة الغيابات.. وتخسر أمام المحرق

خسر شباب الأهلي أمام المحرق البحريني (75-116)، أول من أمس، على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم في دبي، ضمن إياب الدور التكميلي المؤهل للدور نصف النهائي من دوري «سوبر غرب-آسيا» عن المنطقة الخليجية.

وسيلجأ الفريقان إلى مباراة ثالثة «فاصلة» ستقام في البحرين 18 مارس الجاري، بعدما كان شباب الأهلي قد فاز ذهاباً (97-87).

ودفع شباب الأهلي ضريبة الغيابات المؤثرة لخمسة من عناصره الرئيسة، ممثلة بصانعي الألعاب سعيد مبارك وطلال سالم، والشقيقين أحمد وحامد عبداللطيف، والمحترف الأميركي كافل لويس، ما أتاح للفريق البحريني السيطرة على أجواء المباراة منذ بدايتها، حيث بسط لاعبو المحرق أفضليتهم المطلقة على نتائج الفترات الأربع بواقع (29-17 و31-21 و32-24 و24-13).

وأشارت الإحصاءات الفنية للمباراة إلى تفوق فريق المحرق، بعدما حقق لاعبوه 24 نقطة من الكرات الضائعة للاعبي الأهلي، و34 نقطة من الهجمات المرتدة، فيما لم يشفع للاعبي شباب الأهلي التوفيق على صعيد المتابعات بواقع 50 متابعة مقابل 36 للمحرق، بجانب النقاط المسجلة تحت سلة الخصم بواقع 44 لـ«فرسان دبي» مقابل 36 للبحرينيين.

وتألق للمحرق نجمه بدر ملابس بتسجيله 31 نقطة، بجانب تألق زميله حسين سلمان بتسجيله 25 نقطة وثلاث متابعات وتسع تمريرات حاسمة، فيما لم يكن الأداء المميز لمحترف شباب الأهلي الأميركي نيك مينيراث كافياً لتجنب فريقه الخسارة، بتسجيله 21 نقطة و15 متابعة وأربع تمريرات حاسمة.

يذكر أن فريقي المحرق البحريني وشباب الأهلي، دخلا الدور التكميلي، بحلولهما بالمركزين الثاني والثالث في ختام الدور التمهيدي من منافسات مجموعتي المنطقة الخليجية (الأولى والثانية)، فيما يخوض كاظمة الكويتي وصيف المجموعة الثانية مبارياته في هذا الدور أمام الريان القطري ثالث المجموعة الأولى، في مواجهات ستحدد في ختامها هوية الفريقين المتأهلين للدور نصف النهائي عن هذه المنطقة، واللحاق بفريقي الكويت الكويتي والمنامة البحريني اللذين حجزا بطاقتي التأهل بعد تصدرهما فرق مجموعتهما.