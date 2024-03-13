مهرجان رياضي رمضاني في كلباء

أعلن نادي اتحاد كلباء عن التفاصيل الفنية والإدارية لمهرجان كلباء الرمضاني الذي ينظمه النادي بشعار «رياضة وثقافة ومجتمع» خلال الفترة من 15 إلى 23 مارس الجاري، ويتضمن إقامة بطولة خماسيات كرة القدم ورباعيات الكرة الطائرة، وفعاليات رياضية اجتماعية وثقافية، وتم تخصيص جوائز للفائزين تبلغ 120 ألف درهم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي، أمس، بحضور رئيس مجلس إدارة اتحاد كلباء، راشد الكندي الذي أكد أن المهرجان يهدف إلى تعزيز الدور المجتمعي، واستقطاب المواهب الشبابية في الفعاليات الرياضية المختلفة.

وأوضح أنه سيشارك في المهرجان 12 فريق خمسيات كرة القدم، وخمسة فرق كرة الطائرة، وسيحصل الأول على جائزة نقدية 30 ألف درهم، والثاني 15 ألف درهم، وستخصص في مسابقة كرة القدم جوائز للهداف، وأفضل لاعب، وأفضل حارس، بينما في الكرة الطائرة سيحصل البطل على 15 ألف درهم، والثاني على 10 آلاف درهم.