بداية مثيرة لـ «حامل اللقب» في كأس منصور بن زايد

بدأ فريق مدارس الإمارات الوطنية مشواره نحو الحفاظ على لقب كأس منصور بن زايد لكرة القدم بتعادل مثير مع فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية 2-2، أول من أمس، على ملعب فندق «قصر الإمارات ماندراين أورينتال» في أبوظبي، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وكان «الأرشيف والمكتبة الوطنية»، الذي يقوده المدرب الفرنسي غريغوري دوفيرينس، قريباً من نيل النقاط الثلاث، بعدما تقدم عبر المهاجم يوسف أكيوض في بداية الشوط الثاني، قبل أن يدرك بطل آخر نسختين التعادل عن طريق أحمد سمير، ثم تقدم «الأرشيف والمكتبة الوطنية» مجدداً بهدف ثانٍ أحرزه يوسف أكيوض، وقبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية، أدرك مصطفى عزالدين التعادل لـ«مدارس الإمارات الوطنية» ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

ولحساب المجموعة ذاتها ضمن الجولة الأولى أيضاً، تعادل «مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي» مع «مكتب البعثات الدراسية» بهدف لكل منهما، وأحرز هدف «مكتب البعثات الدراسية» جيان كلاودي، ثم سجل بروميس أوميني هدف التعادل لـ«مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي». وتتواصل المنافسات اليوم، إذ يواجه وصيف النسخة الماضية «مكتب الأمين العام»، «مكتب شؤون المواطنين والمجتمع» عند الـ10 مساءً، وفي اللقاء الثاني يلتقي «مركز جامع الشيخ زايد الكبير» بـ«دائرة القضاء»، وذلك في افتتاح المجموعة الثالثة.

غريغوري: أقوى بطولة

وصف المدرب غريغوري، كأس منصور بن زايد لكرة القدم، بأقوى بطولة تقام في شهر رمضان المبارك، مؤكداً أن المستوى الذي شاهده في اليوم الأول من المنافسات لم يفاجئه، لاسيما أنه سبق وشارك في نسخ ماضية كلاعب. وقال في تصريحات صحافية: «أعلم مدى صعوبة المنافسة، لأنها بطولة رائعة، وأتوجه بالشكر إلى اللجنة المنظمة على الجهود والتنظيم الرائع».