الوحدة يرسم بسمة أمل لـ 3 لاعبين قبل «الفراق»

رسم تأهل الوحدة إلى نهائي كأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي) للمرة الخامسة في تاريخه، بسمة أمل لثلاثة لاعبين أوشكوا على مغادرة قلعة «العنابي» في نهاية الموسم الحالي، وقد يرحلون عن النادي من الباب الواسع في حال نهاية مسيرتهم مع الوحدة بحصد لقب بطولة في ختام الموسم الحالي.

وعانى الوحدة هذا الموسم في البطولات التي خاضها بداية من البطولة العربية التي ودع الفريق منافساتها من مرحلة المجموعات، وأتبعها الخروج من كأس رئيس الدولة بالخسارة من العين بهدف دون رد، وابتعاد «العنابي» من المنافسة على لقب الدوري، بعد أن اتسع الفارق بينه وبين الوصل (صاحب الصدارة) إلى 12 نقطة، قبل انطلاق الجولة الـ16 من دوري أدنوك للمحترفين التي تنطلق مبارياتها اليوم.

وكان الوحدة مرشحاً لمغادرة كأس الرابطة من الدور نصف النهائي أمام الوصل بعد أن خسر ذهاباً بهدف مقابل هدفين، إلا أنه قلب كل التوقعات واستطاع الفوز بأربعة أهداف دون رد، ويتأهل لمواجهة العين في المباراة النهائية.

وأحيت هذه النتيجة آمال إسماعيل مطر (قائد الفريق)، الذي أعلن في وقت سابق اعتزاله اللعب في نهاية الموسم الحالي، بعد مسيرة مع الوحدة امتدت لأكثر من 20 عاماً، ليودع جماهيره بأفضل صورة ممكنه إذا رفع كأس البطولة، ليترك أفضل ذكرى مع عشاق «العنابي» الذين دائماً ما تغنوا بعطائه مع النادي.

والأمر نفسه بالنسبة للمدافع فارس جمعة، الذي أصبح في طريقه لمغادرة الوحدة في نهاية الموسم هو الآخر، إذ ظهر للمرة الأولى مع الوحدة أمام الوصل، بمشاركته في الدقائق الأخيرة لتأمين دفاعات فريقه للحفاظ على الفوز برباعية.

أما اللاعب الثالث فهو البرازيلي آلان ماركيز، الذي ينتهي عقده مع الوحدة بنهاية الموسم الحالي ولم يتم تمديد عقده وسط تكهنات بعودته لبلاده، بعد أن اتفق مع أحد الأندية هناك للعب له في الموسم المقبل.