رمسـة مـلاعب

ترشيح

رشح وكيل لاعبين مقرب من إدارة أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين، لاعباً أجنبياً تمهيداً لضمه إلى صفوف الفريق خلال الموسم المقبل في حال رأى مدرب الفريق إمكانية الاستفادة من خدماته، علماً أن اللاعب يلعب في خط الهجوم، ويتميز بمهارة عالية.

تشو

يبحث مدرب الشارقة كوزمين خلال مباراة الفريق المرتقبة أمام النصر ضمن الجولة الـ16 لدوري أدنوك للمحترفين عن بديل مناسب لمدافع الفريق الكوري الجنوبي تشو يومين، الذي سيغيب بعد استدعائه للمشاركة مع منتخب بلاده أمام تايلاند ذهاباً وإياباً ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

استياء

عبّر مدرب أجنبي بأحد أندية دوري أدنوك للمحترفين لمقربين منه عن استيائه من لاعب أجنبي بالفريق، وأنه يفكر في استبداله، كونه لم يقدم المردود الفني المقنع منذ التحاقه بالفريق في بداية الموسم الحالي، في حين طلب اللاعب المعني من المدرب منحه فرصة جديدة، كي يثبت جدارته، ويستعيد مستواه الحقيقي.