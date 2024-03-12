سلطان بن حمدان: روزنامة المسابقات المحلية لا تخدم العين بمشاركته الآسيوية

قال الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، إن "الزعيم" واجه في مباراة النصر السعودي، الإثنين، ضمن إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا تحديات عدة تمثلت في عامل الإرهاق بسبب روزنامة المسابقات المحلية التي لا تخدم "ممثل الدولة الوحيد" في مهمته الخارجية، بالإضافة إلى إرهاق السفر وبعض القرارات التحكيمية غير الموفقة التي شهدتها المواجهة.

وكان العين قد تأهل إلى الدور نصف النهائي القاري بعد فوزه على النصر في الرياض بركلات الترجيح.

وقال الشيخ سلطان بن حمدان في حديثه للموقع الرسمي لنادي العين: "شخصية الزعيم المتمثلة في روح الانتصار والعزيمة والرغبة القوية التي أظهرها لاعبو العين أمام النصر السعودي على ملعبه بالإضافة إلى الدعم الكبير والمتواصل من جماهير العين للاعبين، من أهم العوامل التي رجحت كفة الفريق على أرض الملعب وصنعت الفارق".