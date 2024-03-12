متوفرة الآن.. تعرف إلى سعر تذكرة مباراة الإمارات واليمن بتصفيات المونديال

كشف اتحاد الإمارات لكرة القدم على صفحته الرسمية في منصة "إكس" عن بدء بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم أمام نظيره اليمني المقررة يوم 21 الجاري عند الساعة العاشرة مساء على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي ضمن الجولة الثالثة لحساب المجموعة الثامنة في الدور الثاني للتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، علما أن مباراة الإياب ستلعب يوم 26 من الشهر نفسه على استاد مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في منطقة الخبر بالمملكة العربية السعودية، في حين سيبدأ الأبيض الإماراتي معسكر إعداد داخلي في أبوظبي اعتبارا من السبت المقبل استعداداً لخوض المباراتين.

وأعلن اتحاد الكرة أن التذاكر متوفرة الآن على موقع "بلاتينيوم ليست" وحدد سعر تذكرة كبار الشخصيات بـ 150 درهما و50 درهما لمقاعد الدرجة الأولى و20 درهما لمقاعد الدرجة الثانية.

يتصدر المنتخب المجموعة الثامنة برصيد ست نقاط حصل عليها من فوزين متتاليين على كل من منتخبي نيبال والبحرين ويسعى المنتخب خلال مباراتيه المرتقبين أمام اليمن إلى المحافظة على الصدارة ورفع رصيده إلى 12 نقطة من أربع مباريات.

وقال اتحاد الكرة على صفحته الرسمية" بهدف مواصلة الصدارة.. يستضيف منتخب اليمن ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة يوم 21 مارس في استاد آل نهيان.. التذاكر متوفرة الآن".

