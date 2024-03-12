المهر «نيوغيت».. مرشح المدرب «بافرت» لحصد الشوط الأقوى عالمياً

رشّح المدرب العالمي، بوب بافرت، المهر «نيوغيت» لحجز موقع له بين الكبار، للمنافسة على لقب «كأس دبي العالمي» لسباقات الخيول، الشوط الأقوى عالمياً على صعيد سباقات المضامير الترابية، وينطلق بنسخته الـ28 في 30 مارس الجاري، في سباق يطمح من خلاله المدرب الأميركي الشهير لرفع الكأس للمرة الخامسة في تاريخه.

وسبق لـ«بافرت» التتويج بالكأس في أربع مناسبات، استهلها في نسخة 1998 مع الجواد «سيلفر تشارم»، واتبعها بالفوز في نسخة 2001 عبر الجواد «كابتن ستيف»، ثم الانتظار حتى عام 2017 لمعاودة رفع الكأس عبر الجواد السعودي «أورغيت»، وآخرها في نسخة 2022 عبر ممثل السعودية الجواد «كونتري غرامر».

وقدم المهر «نيوغيت» في الثالث من مارس الجاري، تحت قيادة الفارس المخضرم فرانكي ديتوري، عرضاً قوياً للظفر بلقب سباق «سانتا أنيتا هانديكاب» لخيول الفئة الأولى «جروب1» لمسافة 2000 متر، وجرى على مضمار «سانتا أنيتا» الأميركي الشهير، ما دفع المدرب بافرت، عقب انتهاء السباق، للخروج بتصريحات صحافية، قال فيها إن «المهر نيوغيت مرشح لكأس دبي العالمي، بعدما تمكن من حجز خانته بالفعل للمشاركة في السباق من خلال أدائه المبهر في سباق سانتا أنيتا».

ورغم ابتعاد «نيوغيت» عن مضامير السباقات لمدة 357 يوماً، إلا أن المدرب بافرت اتبع حدسه، وأسرج المهر في مضمار «سانتا أنيتا» للمنافسة على لقب السباق الشهير، في مشاركة لم يخيب خلالها «نيوغيت» الآمال، وأهدى من خلالها بافرت الانتصار السادس تاريخياً في سباق «سانتا أنيتا هانديكاب».

وأظهر المهر «نيوغيت» قدراته العالمية على مضمار «سانتا أنيتا»، المشابه من حيث الخصائص والمنعطفات ومسافة 2000 متر رملي لتلك الموجودة في «كأس دبي العالمي»، بعدما قاده الفارس الخبير، فرانكي ديتوري، للاندفاع بقوة عند دخول المنعطف الأخير، متجاوزاً منافسيه من الجهة الخارجية، واللحاق بركب الصدارة، قبل انتزاع الفوز بالأمتار الأخيرة، بزمن بلغ دقيقتين وثلاث ثوانٍ و49 جزءاً من الثانية، بفارق الرأس القصير عن صاحب المركز الثاني المهر الأرجنتيني «سوبسانادور»، بإشراف المدرب جون سالدور، وقيادة الفارس هيكتور بيريوس.

كما أهدى فوز «نيوغيت» المدرب بافرت رفع كأس سباق «سانتا أنيتا هانديكاب» للمرة السادسة تاريخياً، بعد تتويجه عام 2000 مع المهر «جنرال تشالنيج»، و«ميس ريميمبر» عام 2010، وثلاثة ألقاب مع الجواد «غايم أون دود» أعوام 2011 و2013 و2014.

يذكر أن لقب «سانتا أنيتا هانديكاب» هو الأول للمهر «نيوغيت» على صعيد سباقات «جروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، والثالث في مسيرته المقتصرة في عالم السباقات على ثماني مشاركات، منذ تقديم أوراق اعتماده بالفوز في مشاركته الأولى صيف عام 2022، والانتظار حتى الرابع من فبراير 2023 لحصد انتصاره الأول على صعيد سباقات التصنيف الرفيع، بتتويجه بلقب سباق «روبرت بي لويس ستيكس» لخيول الفئة الثالثة «جروب3»، الذي أقيم على مضمار «سانتا أنيتا» نفسه.