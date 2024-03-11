33 خيلاً «فئة أولى» في الطريق إلى كأس دبي العالمي

تتقدم 33 خيلاً فائزاً بسباقات الفئة الأولى حول العالم قائمة تضم 13 دولة يتوقع مشاركتها في السباقات التسعة لأمسية كأس دبي العالمي المقررة 30 مارس الجاري على مضمار ميدان العالمي، ويبلغ مجموع جوائزها 30.5 مليون دولار أميركي.

وتضم قائمة المشاركين 24 خيلاً من اليابان وحدها، فيما عاد المدرب الايرلندي إيدان أوبراين بقوة من خلال سبعة خيول، ويتوقع أن يكون «غودولفين» ممثلاً بخمسة مشاركين، إضافة إلى عدد من الفائزين أخيراً في السباقات الكبرى في البحرين وقطر.

وتجسدت القوة الاستقطابية للأمسية في اجتذاب ثمانية خيول فائزة في مهرجان كأس السعودية هم: «سنيور بسكادور»، «سبريت دانسر»، «ريميك»، «فوريفر يونغ»، «عناف»، «تاور أوف لندن»، «عسفان الخالدية»، «تلال الخالدية»، إضافة إلى خمسة أبطال يبحثون عن الدفاع عن اللقب وهم: «أوشبا تيسورو»، «لورد نورث»، «إيسوليت»، «سيبليوس»، «دانيه»، فيما يعود بطل ديربي الإمارات «ديرما سوتاجاكي» لاستهداف الكأس في تأكيد صريح للقيمة العالية للفوز في أمسية كأس دبي العالمي، علاوة على تسعة من خيول كرنفال سباقات دبي الفائزة في السباقات التأهيلية أملاً في حصد جوائز إضافية مجموعها أربعة ملايين دولار.

كأس دبي العالمي (فئة 1)

يتوقع مشاركة مجموعة رفيعة في كأس دبي العالمي الذي يقام برعاية «طيران الإمارات» وتبلغ جائزته 12 مليون دولار، يتقدمها البطل العائد «أوشبا تيسورو»، والفائز بكأس السعودية «سنيور بسكادور»، ووصيف سباق بريدرز كب كلاسيك وبطل ديربي الإمارات «ديرما سوتوجاكي» ضمن أربعة خيول يابانية في التشكيلة التي تضم 13 مشاركاً بإشراف 13 مدرباً، بينما يتقدم الخيول المدربة محلياً الجواد الذي أسر قلوب الجميع وممثل كازاخستان «كبيرخان» الفائز بتحدي آل مكتوم (فئة 1)، علاوة على «نيوغيت» ممثل بوب بافرت، وآخرين من السعودية وأميركا والإمارات.

لونجين دبي شيماء كلاسيك

هذا السباق المصنف ثاني أفضل سباق في العالم وتبلغ جائزته ستة ملايين دولار، اجتذب مجموعة مكونة من 12 خيلاً من الطراز الرفيع من بينهم الفائز بنسخة عام 2022 من السباق «شهريار»، الذي يأمل أن يصبح أول جواد يفوز باللقب مرتين، وهو جزء من كتيبة يابانية تضم نجمة التاج الثلاثي الياباني «ليبرتي آيلاند» و«ستارس اون ايرث»، وسيكون عليهم مواجهة نجوم من أوروبا من بينهم الفائز بسباق بريدرز كب تيرف «أوغست رودان» بإشراف إيدان أوبراين، والفائزة بسباق كورونيشن كب «ايملي أبجون»، ويدفع فريق غودولفين بحامل لقب ديربي الإمارات «ربيلز رومانس» الفائز أخيراً بجائزة أمير دولة قطر.

دبي تيرف

يقام سباق دبي تيرف برعاية دي بي ورلد وتبلغ جائزته خمسة ملايين دولار، ويسعى «لورد نورث» لرقم قياسي غير مسبوق لتسجيل رابع فوز على التوالي بهذا السباق العشبي الممتد على مسافة 1800 متر، ويواجه ابن «دباوي» الذي يدربه جون وثيدي غوسدن رفيقته بالإسطبل الفائزة بسباقات عدة من الفئة الأولى «نشوى» ضمن 14 خيلاً محتملاً.

دبي غولدن شاهين

يقام سباق دبي غولدن شاهين برعاية نخيل (جائزته مليونا دولار)، ويتقدم الصفوف حامل اللقب الأميركي «سيبليوس»، لكنه قد يواجه تحدياً جديداً من النجم الياباني الفائز بسباق الرياض سبرنت «ريميك» ضمن أربعة من اليابان في هذا السباق الرملي الممتد على مسافة 1200 متر.

الولايات المتحدة الأكثر فوزاً بهذا السباق لديها أربعة مشاركين آخرين من بينهم: «نكاتومي» بإشراف ويسلي وارد، «هوبكينس» بإشراف بوب بافرت، وللإمارات خمس فرص من بينها «مهيب» حامل الشعار الأصفر لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

القوز سبرينت

تبلغ جائزة سباق «القوز سبرينت» الذي يقام برعاية «عزيزي» 1.5 مليون دولار، ويحمل هذا السباق العشبي نكهة دولية متميزة، بوجود خيول قادمة من سبع دول، وتضم القائمة صاحب اللقب العام الماضي «دانيه» ممثل شادويل، والفائز بشكل رائع في سباق الـ1351 تيرف سبرنت في الرياض «عناف»، والفائز في مهرجان أمير دولة قطر «إماراتي أنا».

غودولفين مايل

يتوقع أن تشارك في هذا السباق الذي يقام برعاية إعمار وجائزته مليون دولار، مجموعة قوية من الخيول المتخصصة في السباقات على مسافة الميل بالأرضية الرملية، وتضم المجموعة بطل نسخة العام 2023 «آيسوليت».

ديربي الإمارات

تبلغ جائزة سباق «ديربي الإمارات» مليون دولار، ويمثل الاختبار الكلاسيكي الوحيد في الأمسية، واستقطب مجموعة قوية لاسيما في ظل جاذبيته الخاصة باعتباره السباق الوحيد خارج أميركا الذي يضمن للفائز مشاركة تلقائية في كنتاكي ديربي، ولذلك استقطب أربعة من اليابان يتقدمهم بطل الديربي السعودي «فوريفر يونغ».

دبي غولد كب

يقام سباق «دبي غولد كب» برعاية الطاير للسيارات وجائزته مليون دولار، ويعتبر السباق الأطول في الأمسية، واستقطب مجموعة من الخيول الأوروبية يتقدمهم خمسة من بريطانيا بإشراف خمسة مدربين من بينهم: «ترولرمان» لغودولفين بإشراف غوسدنس في مواجهة رفيقه في الشعار «سيسكاني» بإشراف شارلي آبلبي الفائز في الكرنفال.

دبي كحيلة كلاسيك

السباق المخصص للخيول العربية الأصيلة في افتتاح أمسية كأس دبي العالمي وجائزته مليون دولار، اجتذب 13 خيلاً من أفضل الخيل العربية في المنطقة، وتضم القائمة الفائز بنسخة عام 2022 من السباق «فيرست كلاس» والنجم السعودي غير المهزوم المتوج بكأس عبية في أمسية كأس السعودية «عسفان الخالدية»، ورفيقه في الإسطبل «تلال الخالدية» الفائز بكأس المنيفة في اليوم الأول لكأس السعودية، و«ضرغام عذبه». ومع وجود خيول محلية عدة قوية يتوقع أن يحمل «ايه جيه اس جرمان» آمال دولة قطر في هذه المواجهة.

• 24 خيلاً من اليابان تشارك في الحدث الكبير، وخمسة من «غودولفين».