«البادل تنس» تدشّن النسخة الـ 11 لـ «ند الشبا» الليلة

تنطلق اليوم منافسات النسخة الـ11 من «دورة ند الشبا الرياضية» التي أطلقها ويدعمها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وتقام بتوجيهات سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي.

وتقام الدورة خلال شهر رمضان المبارك في مجمع ند الشبا الرياضي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وتستمر حتى 31 مارس الجاري، وتتضمن تسع ألعاب رياضية، هي: الكرة الطائرة، البادل، الجوجيتسو، المبارزة، كرة السلة بالكراسي المتحركة، سباق الجري، سباق الدرّاجات الهوائية، شد الحبل، تحدي الموانع، بإجمالي جوائز مالية يبلغ مجموعها 3.6 ملايين درهم.

وتدشن بطولة البادل منافسات الدورة، بمشاركة عدد من اللاعبين من مختلف قارات العالم، وتستمر منافساتها حتى 30 الجاري، تليها بطولة المبارزة التي تنطلق غداً، وتستمر حتى 14 الجاري.

من جانبه، قال أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية، سعيد حارب، في تصريحات صحافية: «يعمل مجلس دبي الرياضي واللجنة المنظمة بتوجيهات سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، على تعزيز مكانة الدورة على الصعيدين المجتمعي والرياضي، إذ يترقب رياضيونا الهواة والمحترفون، من داخل الدولة وخارجها، الدورة في كل عام للمشاركة في فعالياتها».

وأضاف: «حريصون في كل عام على اختيار الرياضات الرسمية في الدورة بعناية كبيرة، وستضم النسخة الـ11 للدورة تسع رياضات مختلفة، وذات جماهيرية كبيرة، وتستقطب مشاركة فرق قوية تمثل جهات عديدة، من بينها رياضة شد الحبل التي تمت إضافتها في برنامج المنافسات للمرة الأولى، وتقديم جوائز تحفيزية كبيرة للفريق الفائز، إلى جانب تحدي الموانع الذي تمت إضافته للبرنامج أيضاً بتحديات مختلفة ومشوقة، تقام على مضمار عشبي، كما تسهم المنافسات في صقل مواهب رياضيينا، وتطوير مستوياتهم، من خلال التنافس مع أقوى الرياضيين في جميع البطولات التي تضمها الدورة».

من جانبه، شدد مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، نائب رئيس اللجنة المنظمة، ناصر أمان آل رحمة، على أن «الدورة منذ انطلاقتها حققت أهدافاً رياضية ومجتمعية كبيرة، لهذا تمت زيادة عدد الرياضات في النسخة الحالية إلى تسع رياضات، وهذه الزيادة تأتي لتحقيق هدف الدورة في نشر الرياضة، وتنظيم حدث سنوي يوفر لرياضيينا الهواة والمحترفين فرصة اللقاء والتنافس مع أقرانهم، وكذلك مع الرياضيين الهواة والمحترفين من المقيمين في الدولة والزوار، للمشاركة في الدورة، وعيش أجوائها الرائعة».

وأضاف: «الرياضات التي تضمنها برنامج النسخة الـ11 للدورة تتمتع بشعبية واسعة، كما تستقطب مشاركة نجوم عالميين وعرب، كما أسهمت الدورة في نشر ممارسة هذه الرياضات، وزيادة أعداد ممارسيها، ورفع مستوياتهم، ويسرنا أن نواصل تنظيم هذه المنافسات في كل عام من أجل المحافظة على الإرث الذي تتركه الدورة في مجتمعنا وقطاعنا الرياضي، وكذلك استمرار توفير الفرصة لرياضيينا من الإماراتيين والمقيمين لخوض المنافسات، وتطوير مستوياتهم، وتعزيز مشوارهم الرياضي في جميع الأوقات، وعلى مدار العام».

المزروعي: النسخة الحالية ستكون مميزة في جميع تفاصيلها

وعد مدير دورة ند الشبا، حسن المزروعي، بأن تكون النسخة الحالية مميزة في جميع تفاصيلها، بما يتناسب مع مكانة الدورة، وتأثيرها المتزايد في كل عام.

وقال: إن «اللجنة المنظمة حريصة على مواصلة تحقيق النجاحات، واستقطاب المزيد من الرياضات والفرق المميزة، وإضافتها إلى برنامج المنافسات»، لافتاً إلى أنه «تم وضع اللوائح الخاصة بالمنافسات للرياضات التي يتضمنها برنامج النسخة الحالية، وتحديد مسارات فعاليات الجري داخل مضمار ميدان وخارجه، والدرّاجات الهوائية التي تتناسب مع التطويرات التي تمت في شوارع مدينة محمد بن راشد، بما يسمح للمشاهدين بمتابعة السباق، ويسمح كذلك بمرور وسائل النقل في المنطقة، إلى جانب تحديد أماكن المنافسات في مجمّع ند الشبا الرياضي والمناطق المحيطة به، أو نادي دبي لأصحاب الهمم».

برنامج الدورة وتفاصيل الجوائز

الكرة الطائرة

الفترة: 22-31 مارس

الجوائز المالية: 1.500000 درهم

البادل تنس

الفترة: 11-30 مارس

الجوائز المالية: 374 ألف درهم

كرة السلة على الكراسي المتحركة

الفترة: 20-28 مارس

الجوائز المالية: 210 آلاف درهم

سباق الجري

الفترة: 16 مارس

الجوائز المالية: 325 ألف درهم

الدرّاجات الهوائية

الفترة: 22-23 مارس

الجوائز المالية: 500 ألف درهم

المبارزة

الفترة: 12-14 مارس

الجوائز المالية: 56 ألف درهم

شد الحبل

الفترة: 24-29 مارس

الجوائز المالية: 280 ألف درهم

الجوجيتسو

الفترة: 17-18 مارس

الجوائز المالية: 150 ألف درهم

تحدي الموانع

الفترة: 14-21 مارس

الجوائز المالية: 265 ألف درهم