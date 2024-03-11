العين على «النصر» ونصف نهائي أبطال آسيا

سيتوجب على لاعبي فريق العين نسيان نتيجة ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم التي كان «الزعيم» حسمها بهدف نظيف على حساب النصر السعودي، وضرورة خوض لقاء الإياب المقرر عند الساعة 11:00 من مساء اليوم على ملعب الأول بارك في الرياض، بدافع الانتصار فقط، وذلك إذا ما أرادوا التأهل إلى نصف نهائي المسابقة للمرة الخامسة.

وسيكون من الخطأ الاعتماد على الانتصار الذي حققه العين في لقاء الذهاب الأسبوع الماضي، خصوصاً أن منافسه النصر السعودي يتوقع أن يدخل المباراة بكامل ثقله وتركيزه عقب تضاؤل حظوظه في المنافسة على لقب الدوري السعودي، بعد اتساع فارق النقاط بينه وبين الهلال المتصدر إلى 12 نقطة.

ولا خيار أفضل أمام ممثل كرة القدم الإماراتية سوى البحث عن تكرار الفوز على الرغم من صعوبة اللقاء، حيث يستند «الزعيم» على سجل نتائجه الإيجابية خارج الدولة، إذ في النسخة الحالية على سبيل المثال، حقق ثلاثة انتصارات خارج معقله خلال مرحلة دوري المجموعات أمام باختاكور الأوزبكي (3-صفر)، والفيحاء السعودي (3-2)، وآهال التركماني (2-1)، كما تعادل سلبياً أمام ناساف الأوزبكي في ذهاب الدور ثمن النهائي.

وخلت قائمة العين التي غادرت إلى العاصمة السعودية من المهاجم الدولي التوغولي لابا كودجو، بسبب عدم تعافيه من الإصابة، وذلك على الرغم من العلاج المكثف الذي خضع له اللاعب طوال الفترة الماضية. ومن المتوقع أن يواصل المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو الاعتماد على أسلوب المهاجم الوهمي الذي كان ناجحاً في لقاء الذهاب، خصوصاً أنه حقق له الانتصار، كما كان سبباً في تعطيل مفاتيح لعب الفريق السعودي. وكان العين الباحث عن لقبه الآسيوي الثاني بعد نسخة 2003 قد وصل إلى الدور ربع النهائي عقب تصدره للمجموعة الأولى برصيد 15 نقطة من ست مباريات، مقابل تسع نقاط للفيحاء السعودي، وسبع نقاط لباختاكور الأوزبكي، وأربع لآهال التركماني، وفاز في دور الـ16 على ناساف الأوزبكي بواقع (2-1) في مجموع المباراتين. وفي المقابل، يعيش النصر السعودي حالة من الضغط، بسبب نتائجه الأخيرة، وتراجع حظوظه في المنافسة على دوري روشن السعودي، إضافة إلى موجة الإصابات، وهو ما وضع المدرب البرتغالي لويس كاسترو في موقف صعب للغاية. ومن المرجح أن يستعين النصر بالحارس راغد النجار بديلاً عن الكولومبي دافيد أوسبينا، والدفع بالبرازيلي أليكس تيليس لتعويض غياب الأسترالي عزيز بيهيتش الذي تعرّض للإصابة في مواجهة الذهاب، على أن يكمل كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو ومواطنه أوتافيو والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، إضافة إلى السنغالي ساديو ماني عقد الخماسي الأجنبي.