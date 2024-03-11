مباراتان في انطلاقة كأس منصور بن زايد اليوم

تنطلق، مساء اليوم، منافسات النسخة الـ11 لبطولة «كأس منصور بن زايد لكرة القدم» 2024، بمباراتين على ملعب فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال بأبوظبي، فيما تقام المنافسات إجمالاً بمشاركة 16 فريقاً.

وتنطلق الفعاليات بفرق المجموعة الأولى، حيث يبدأ ثالث النسخة الماضية، فريق «مكتب البعثات الدراسية»، مشواره بمواجهة «مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي» الساعة الـ10 مساء.

وفي المباراة الثانية للمجموعة ذاتها، يفتتح بطل آخر نسختين، فريق «مدارس الإمارات الوطنية»، مشواره بمواجهة فريق «الأرشيف والمكتبة الوطنية» الساعة الـ11 مساء.

وكانت قرعة البطولة قد سحبت، الأربعاء الماضي، وشهدت الإعلان عن زيادة عدد الفرق إلى 16 فريقاً، تم تقسيمها إلى أربع مجموعات.

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى ربع النهائي. وأعلنت اللجنة المنظمة أن الافتتاح الرسمي للبطولة سيجري يوم غدٍ، فيما تستمر المنافسات حتى 28 مارس الجاري.

وتقام البطولة بتنظيم ديوان الرئاسة، وبرعاية تسويقية من شركة رويال جت، وشركة مركاتور للسياحة والسفر وفندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم، ورابطة المحترفين.