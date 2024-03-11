رمسـة مـلاعب

حذاء

كشف لاعب العين، التوغولي لابا كودجو، عن حصوله على حذاء جديد من الشركة الراعية له، إذ يتميز الحذاء بمواصفات استثنائية تمنح هداف العين حافزاً إضافياً للتألق في المباريات المرتقبة، عقب تعافيه من الإصابة التي تعرض لها أخيراً.

انتقاد

تلقى أحد أندية دوري المحترفين انتقادات حادة من مشجعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، بداعي ضعف العمل الذي يقدمه النادي على حسابه الرسمي في منصة «إكس» على الرغم من النتائج الجيدة التي يحققها الفريق، ولكن جودة الصور ومقاطع الفيديو لا تتناسب مع ما يقدمه الفريق واللاعبون.

مدرب

أكد عضو مجلس إدارة أحد أندية دبي لـ«الإمارات اليوم» أن المجلس لا يتدخل على الإطلاق في عمل مدرب الفريق الأول للكرة كما يتردد، لافتاً إلى أن المدرب يقوم بعمله على أكمل وجه، بينما لا يمنع ذلك أن تتم مناقشة وجهات النظر مع شركة الكرة واللجنة الفنية.