محمد صلاح خارج تشكيلة منتخب مصر في معسـكر أبوظبي

استبعد المدرب حسام حسن، قائد منتخب مصر لكرة القدم ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح عن التشكيلة التي ستجري معسكراً في الإمارات اعتباراً من الأربعاء المقبل.

ويستعد المنتخب المصري للبطولة الودية التي تضم منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا التي ستقام في أبوظبي بين 22 و26 الجاري.

وجاء الاستبعاد بعدما أرسل ليفربول، مطلع الأسبوع الماضي، خطاباً رسمياً لاتحاد الكرة المصري يطلب فيه إعفاء صلاح من الانضمام إلى المنتخب، لعدم الجاهزية الطبية.

لكن حسن أفاد في مؤتمر صحافي، أمس، أنه استبعد صلاح بطلب من اللاعب نفسه، إلى جانب خطاب ناديه لاتحاد الكرة.

وأوضح: «صلاح كان يعاني إصابة، وعودته إلى المشاركة في المباريات مع ليفربول تدريجية، والجهاز الفني رأى أن بقاء صلاح مع ليفربول في مصلحة اللاعب في التوقيت الحالي، لاستكمال جاهزيته الفنية والطبية قبل الانضمام للمنتخب في معسكر يونيو المقبل».

وشدد أن «منتخب مصر فوق الجميع، وكانت هناك نية لدى اتحاد الكرة للاعتذار عن خوض البطولة الودية، لرفع الضغط عن الجهاز الفني الجديد، لكن أعربنا عن إصرارنا على خوضها على الرغم من قوة المنتخبات المشاركة».

وشارك صلاح بديلاً في ربع الساعة الأخير من مباراة فريقه، الخميس، أمام مضيفه سبارتا براغ التشيكي (5-1) في ذهاب ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ».

واستدعى حسام حسن عدداً من الوجوه الجديدة مثل حارس الأهلي مصطفى شوبير، ومهاجم المصري محمد الشامي، ومهاجم مودرن فيوتشر أحمد عاطف، بينما عاد محمد عواد لقائمة المنتخب بعد غياب طويل.

وخلت القائمة من الحارسين أحمد الشناوي (بيراميدز) ومحمد صبحي (الزمالك) اللذين كانا ضمن قائمة المنتخب في كأس الأمم الإفريقية.

وضمت التشكيلة لحراسة المرمى: محمد عواد، محمد أبو جبل، المهدي سليمان، مصطفى شوبير، وللدفاع: محمد هاني، أكرم توفيق، محمد حمدي، محمد شكري، أحمد حجازي، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، أحمد رمضان، وللوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، إمام عاشور، محمد مجدي «أفشة»، أحمد نبيل «كوكا»، وللهجوم: محمود حسن «تريزيغيه»، مصطفى فتحي، حسين الشحات، عمر مرموش، مصطفى محمد، أحمد عاطف، محمد شريف، محمد الشامي.