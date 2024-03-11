شباب الأهلي يتطلع إلى نصف نهائي «سلة غرب آسيا» من بوابة المحرق

يستضيف شباب الأهلي في الساعة الـ10 مساء اليوم، المحرق البحريني، في إياب الدور التكميلي لبطولة «سوبر غرب آسيا» لكرة السلة، وذلك سعياً لحجز بطاقة نصف النهائي. ويدخل شباب الأهلي المواجهة بشعار تكرار الفوز الذي حققه ذهاباً في ملعب المحرق بنتيجة (97-87). ويراهن شباب الأهلي على أسلوب اللعب الجماعي، الذي مثل مفتاحاً رئيساً في انتصاره ذهاباً، بعدما قدم لاعبو الفريق 27 تمريرة حاسمة، واستفادوا من تسجيل 21 نقطة من الهجمات المرتدة، كما تفوقوا دفاعياً من خلال 42 متابعة (كرة مرتدة عن السلة)، منها 29 من الحالة الدفاعية.

ونجح الكويت الكويتي والمنامة البحريني، منتصف فبراير الماضي، في إنهاء دور المجموعات في الصدارة بمجموعتيهما الأولى والثانية، ليتأهلا مباشرة إلى نصف النهائي عن المنطقة الخليجية. بينما دخل المحرق والريان القطري (وصيفاً وثالث المجموعة الأولى)، وكاظمة الكويتي وشباب الأهلي (وصيفاً وثالث المجموعة الثانية)، في دور تكميلي لتحديد الفريقين المكملين لدور الأربعة.

وفي نصف النهائي، يواجه الكويت في 25 الجاري، الفائز من مباراة شباب الأهلي والمحرق، بينما في 26 الجاري يلتقي المنامة مع الفائز من مباراة كاظمة والريان، إذ فاز كاظمة في ذهاب الدور التكميلي بواقع (69-61).