قائمة المنتخب الجديدة تعلن بعد الجولة الـ 16 للدوري

علمت «الإمارات اليوم» أن القائمة الجديدة للمنتخب الوطني لكرة القدم ستعلن عقب الجولة الـ16 من دوري أدنوك للمحترفين، التي تنطلق في 13 الجاري. ويأتي ذلك تمهيداً لخوض تجمع داخلي في أبوظبي اعتباراً من السبت المقبل، استعداداً لمباراتيه المرتقبتين في تصفيات مونديال 2026 أمام اليمن. ويتصدر المنتخب المجموعة الثامنة بست نقاط حصل عليها من فوزين متتاليين على نيبال والبحرين.

ومن المتوقع أن يُبقي مدرب المنتخب، البرتغالي باولو بينتو، على العناصر نفسها التي شاركت في نهائيات كأس آسيا التي أقيمت في فترة سابقة بقطر، مع بعض التغييرات الطفيفة. ومن المتوقع أن يركز بينتو - في اختياراته - على العناصر الأكثر جاهزية فنياً وبدنياً.

ويعد المعسكر الداخلي المرتقب للمنتخب هو الأول له منذ خروجه من بطولة آسيا الأخيرة، وهو فرصة للجهاز الفني لتصحيح الأخطاء والثغرات والسلبيات التي صاحبت مشاركته في بطولة آسيا، تفادياً لتكرارها خلال الاستحقاقات المقبلة، لاسيما المشكلات الدفاعية والهجومية.

ولن يؤدي المنتخب خلال التجمع أي مباراة ودية، وسيكتفي بالتدريبات اليومية، نظراً لضيق الوقت. ويحرص بينتو وطاقمه المساعد على متابعة مباريات اللاعبين مع أنديتهم خلال المسابقات المحلية، للتعرّف إلى مستويات اللاعبين عن قرب. يذكر أن المنتخب سيستضيف اليمن في 21 الجاري، ثم يخرج لملاقاته في مباراة الإياب التي ستقام في ضيافة السعودية في 26 الجاري، وبعد ذلك ستقام آخر مباراتين في جولة الإياب في يونيو المقبل، حيث يلتقي المنتخب نيبال خارج الأرض في السادس من يونيو، ثم يستضيف البحرين في 11 من الشهر نفسه.