سيف المزروعي يُتوّج بلقب مهرجان أبوظبي للقدرة

فاز الفارس سيف أحمد المزروعي، بلقب مهرجان أبوظبي للقدرة لمسافة 120 كيلومتراً، أمس، في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة في أبوظبي، بمشاركة 110 فرسان وفارسات من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.

وحصد المزروعي اللقب بعدما حصل على المركز الأول على صهوة الجواد «بوليو كاسيلو» المملوك لـ(إسطبلات إم أر إم)، رغم تأخره في الترتيب في بداية السباق بحصوله على المركز الـ14 في المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً، بينما تقدم إلى المركز الخامس في المرحلة الثانية لمسافة 35 كيلومتراً، وحافظ على المركز الخامس في الثالثة لمسافة 25 كيلومتراً، قبل أن يقفز إلى الصدارة في المرحلة الرابعة لمسافة 20 كيلومتراً ويحصل على المركز الأول. وجاءت في المركز الثاني الفارسة ميثاء أحمد القبيسي، على صهوة الجواد «كاسيلبار جاتسبي» المملوك لـ(إسطبلات إف 3)، حيث حلت في الوصافة في المرحلة الأولى، وحافظت على المركز الثاني في المرحلة الثانية، وتمسكت بالمركز نفسه في المرحلة الثالثة، وأنهت السباق في المركز الثاني.

أما المركز الثالث فناله الفارس منصور خميس، على صهوة الفرس «أميرة» المملوكة لـ(إسطبلات إف 3) بحصوله على المركز الخامس في المرحلة الأولى، وتراجع إلى الثامن في المرحلة الثانية، ثم تقدم إلى المركز الرابع في المرحلة الثالثة، وأنهى السباق في المركز الثالث في المرحلة الرابعة.