روبين: مباراة الوصل كشفت الوجه الحقيقي لـ «العنابي»

أكد لاعب الوحدة، البرتغالي روبين فيليبي، أن فوز «العنابي» على الوصل بأربعة أهداف دون رد في إياب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، كشف عن الوجه الحقيقي للوحدة، وقدرته الحقيقية في التعامل مع المباريات القوية. وقال روبين لـ«الإمارات اليوم»: «إن الوحدة قدم إحدى أفضل مبارياته في الموسم الحالي»، مبيناً: «لعبنا أمام فريق قوي لم يخسر أي مباراة منذ بداية الموسم، ويتصدر ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، وقد حقق الفوز علينا في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف، وعلى الرغم من ذلك حققنا فوزاً كبيراً بأربعة أهداف دون رد، وألحقنا به أول خسارة له في الموسم». وأضاف: «بالتأكيد الفوز بهذه النتيجة لا يعد مقياساً لأي شيء إضافي، ولا يشير إلى أن المباراة كانت سهلة، بل على العكس المواجهة كانت صعبة وأمام فريق قوي يضم مجموعة جيدة جداً من اللاعبين، لكن ظروف المباراة وسيناريو الشوط الأول أسهما في أن نحقق الانتصار الكبير».

وتابع: «إحراز هدف مبكر، ثم إضافة الثاني قبل نهاية الشوط الأول، منح اللاعبين الثقة بأنفسهم. وفي الوقت الذي كان يسعى فيه الوصل إلى تقليص الفارق والعودة في نتيجة المباراة، أحرزنا الثالث الذي حسم اللقاء، قبل أن نضيف الرابع».

وأشار اللاعب البرتغالي إلى أن التأهل إلى نهائي الكأس، يرفع إثارة المباريات المقبلة بالنسبة إلى الوحدة. وقال: «سيكون لدينا حافز كبير وهو إنهاء الموسم بالفوز بلقب على أقل تقدير، خصوصاً أن الفريق ودّع كأس رئيس الدولة، وأصبحت لدينا فقط فرصة المنافسة على كأس المحترفين، وفي الوقت نفسه المضي إلى الأمام في الدوري».

وعن مواجهة العين في نهائي الكأس، قال: «مواجهة العين حافز إضافي بالنسبة للوحدة لتقديم مباراة كبيرة والتتويج باللقب، إذ إن مباريات الفريقين تحظى باهتمام جماهيري كبير، بسبب المنافسة التاريخية بينهما. وفي الوقت نفسه التتويج بلقب بطولة على حساب منافس تقليدي يزيد من أهمية المباراة».

وعن حظوظ «العنابي» في المنافسة على لقب الدوري، قال: «الفريق تحسنت نتائجه بشكل كبير في بداية النصف الثاني من الموسم، بالفوز على البطائح والجزيرة في أول جولتين من مرحلة الإياب للدوري، ليتقدم إلى المركز الرابع في الترتيب. وأرى أن عودة (العنابي) بعد التوقف تعد مقبولة في الدوري، وبعدما تأهل إلى نهائي كأس المحترفين». وشدد روبين (22 عاماً) على أن الوحدة يجب أن يتجنب الأخطاء التي حدثت في الدور الأول من الدوري. وقال: «مطالبون بتركيز كبير جداً في مباريات الدوري، وأرى أن مباراتنا المقبلة أمام حتا لن تكون سهلة على الإطلاق، حيث إن المنافس يرغب في تحسين ترتيبه في الدوري، كما أنه يخوض اللقاء على ملعبه. وبالنسبة لنا من المهم أن نخوض المباراة بتركيز كبير، لأن الدور الثاني سيشهد إثارة كبيرة ورغبة قوية من جميع الأندية لجمع أكبر عدد من النقاط، وعلينا أن نهتم بكل التفاصيل في كل مباراة، قبل أن نرى إلى أين يمكن أن نصل في الدوري بنهاية الموسم».

. الوحدة قدّم أفضل مبارياته في الموسم الحالي أمام الوصل، وألحقنا به الخسارة الأولى في الموسم.