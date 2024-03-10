البطائح يهزم خورفكان ويفوز بكأس الامارات للصالات

حصد فريق نادي البطائح رابع ألقاب الموسم الحالي لبطولات الصالات وذلك عندما فاز بكأس الإمارات لكرة قدم الصالات بعد فوزه في المباراة النهائية على خورفكان بخمسة أهداف مقابل أربعة وذلك في المباراة التي اقيمت مساء الأحد في الصالة الرياضية لنادي مليحة، وبذلك تمكن البطائح من تحقيق العلامة الكاملة بفوزه بكافة بطولات الموسم الحالي، وهي كاس السوبر وكاس الاتحاد والدوري العام وكاس الإمارات.

وتوج رئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات عبد الملك جاني البطائح بطلا بحضور عدد من القيادات الرياضية.