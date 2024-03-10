الجواد "كولور آب" يتوج بلقب "سلسلة الإمارات لسباقات السرعة"

أهدى الجواد "كولور آب" مالكه سيد حشيش، والمدرب دووغ واتسون، لقب النسخة الثانية من "سلسلة الإمارات لسباقات السرعة"، عقب فوز الجواد في جولتين من الجولات الثلاثة التي تضمنتها السلسلة، بدايةً من جولتها الثانية "القرهود للسرعة" التي أقيمت في مضمار ميدان العالمي ديسمبر الماضي، وانتزاعه لقب "جبل علي للسرعة" الجولة الختامية التي أقيمت على مضمار جبل علي الشهر الماضي.

وقال مدير عام مضمار جبل علي، والمدير التنفيذي لـ "سلسلة الإمارات لسباقات السرعة" محمد الأحمد، في تصريحات صحفية:"البطولة التي استهلت أولى جولاتها الثلاثة على مضمار الشارقة نوفمبر الماضي، نجحت في ترسيخ عاملي القوة والإثارة التي لطالما تمتعت به سباقات الإمارات، وساهمت في جذب عدد كبير من الملاك والمدربين والفرسان"، متمنياً أن يشهد الموسم القادم انضمام باقي مضامير الدولة إلى السلسلة.