أبوظبي تستضيف «السوبر السعودي» أبريل المقبل

تستضيف إمارة أبوظبي نسخة هذا العام من بطولة كأس السوبر السعودي، خلال الفترة من الثامن إلى 11 أبريل المقبل، بعدما فازت «حياكم في أبوظبي»، الهوية السياحية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بعطاء استضافة البطولة، التي ستقام للمرة الأولى في دولة عربية خارج السعودية.

وستنطلق مباريات البطولة الثلاث في الثامن من أبريل المقبل، في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، بمواجهة الاتحاد والوحدة على استاد آل نهيان، تليها مباراة الهلال والنصر على استاد محمد بن زايد في الساعة 11:30 مساءً، ثم سيتواجه الفريقان الفائزان من المباراتين في 11 أبريل على الملعب ذاته.

وستكون الجماهير على موعد لمشاهدة عدد من كبار نجوم الكرة العالمية المحترفين في الأندية السعودية المشاركة، أبرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والفرنسي كريم بنزيمة، إلى جانب السعودي سالم الدوسري، والمغربي عبدالرزاق حمدالله، الذين سيسعون جميعاً للفوز بكأس البطولة.

وكانت بطولة كأس السوبر السعودي قد انطلقت عام 2013 عبر نظام مواجهة بطل الدوري مع بطل الكأس، إلى أن تم تغيير النظام خلال موسم 2022-2023، لتشمل فريقين إضافيين، حيث باتت تضم الفريقين الفائزين والوصيفين لكل من كأس خادم الحرمين الشريفين ودوري المحترفين.

وتمثل استضافة أبوظبي للنسخة الـ11 من كأس السوبر السعودي خطوة أخرى في تعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً لاستضافة الفعاليات والمسابقات الرياضية المرموقة.

ويصاحب الحدث أجندة حافلة بالفعاليات المتنوعة والمتواصلة على امتداد أنحاء أبوظبي، بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر، ما يتيح للزوار من شتى أنحاء الشرق الأوسط والخليج العربي مشاهدة أفضل مواهب كرة القدم في أبوظبي.