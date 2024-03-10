«الليث» يقبض على لقب «مزرعة الروية» في «ميدان»

انتزع الجواد «الليث» بشعار «الرحماني للسباقات»، وإشراف المدرب أحمد المحيربي نجومية الأمسية الختامية في موسم «كرنفال سباقات دبي»، عقب فوزه بلقب بطولة «مزرعة الروية» المخصصة للجياد العربية الأصيلة للفئة الثانية (غروب 2)، وجرت في الشوط الأول والرئيس في الأمسية التي نظمها نادي دبي لسباق الخيل أول من أمس، وأقيمت بأشواطها التسعة على مضمار «ميدان» العالمي، برعاية «إعمار» وبإجمالي جوائز بلغ 1.7 مليون درهم.

وفرض الجواد «الليث» - بقيادة فارسه بن كوين - سيطرته على مجريات الشوط الرئيس منذ البداية حتى نهايته، قاطعاً مسار السباق الممتد لمسافة 1600 متر عشبي، في زمن بلغ دقيقة و43 ثانية و15 جزءاً من الثانية، متفوقاً بفارق طول وثلاثة أرباع الطول على صاحب المركز الثاني الجواد «هيروس دي لاغارد»، بإشراف المدرب إبراهيم الحضرمي، وتولى قيادته الفارس كونر بيزلي.

وشهدت الأمسية تألق المدرب بوبات سيمار، بعد أن توجت الجياد التي يشرف على تدريبها بخمسة من أصل تسعة أشواط، جاء أولها مع الجواد «ميزوتينتو» بشعار «نقابة إن أت فور ذا صن» باكتساح منافسيه في الشوط الثاني الذي خصص للخيول المبتدئة بمسافة 1200 متر رملي، قبل أن يضيف الجواد «بوستر بوينت» فوزاً ثانياً لسيمار، بانتزاع الجواد المملوك لـ«سوتد أند بوند وفالكون ريسينغ» لقب الشوط الثالث الذي خصص لفئة «التكافؤ» بمسافة 1800 متر.

وأذهل المهر «غنس أند غلوري» المتابعين في ميدان، مكملاً الثلاثية لمدرب سيمار، عقب الفوز بفارق 12 طولاً على أقرب منافسيه بلقب الشوط الرابع «دبي مارين» الذي امتد لمسافة 1900 متر رملي، ليعزز الجواد «أرابيان تيل» المنحدر من نسل الفحل «دباوي» غلة المدرب سيمار، بعد أن حقق الجواد المملوك لـ«عائلة شوبرا» لقب الشوط السادس «دبي هيلز إستيت» الذي امتد لمسافة 1900 متر رملي، ليتقلد سيمار الانتصار الخامس مع الجواد «الوسف تيري» بشعار «ديار مويد كلوهيسي» بالفوز بلقب الشوط الثامن «إعمار الجنوب» الذي خصص لخيول فئة «التكافؤ» بمسافة 1400 متر رملي.

وفي بقية النتائج، واصل الجواد «رويال دبي» بشعار سعيد سلطان الرحومي، وإشراف لوسي بوتي، تألقه، بانتزاعه لقب خامس أشواط الأمسية التي خصصت لخيول فئة «التكافؤ» بمسافة 1600 متر عشبي، ليهدي الجواد «فيسباسيان» فريق «الربع للسباقات» والمدربين سايمون وإد كريسفورد، لقب الشوط السابع الذي جرى لمسافة 1200 متر عشبي وخصص لخيول فئة «التكافؤ».

ورفع الجواد «أجديت» شعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، للتتويج في ختام الأمسية، عقب فوز الجواد البالغ أربع سنوات وبإشراف المدرب مايكل كوستا، بلقب الشوط التاسع والأخير الذي خصص لخيول فئة «التكافؤ» بمسافة 1400 متر عشبي.