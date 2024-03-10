اتفاقية تعاون بين شرطة دبي و«اتحاد بناء الأجسام»

وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في مجلس الرياضيين، واتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، مذكرة تفاهم وتعاون في مختلف المجالات الرياضية، وذلك خلال القمة الشرطية العالمية في نسختها الثالثة بشعار «توحيد الجهود الشرطية العالمية لمستقبل أكثر أمناً»، في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، علي عبدالله بن حيدر، ورئيس مجلس الرياضيين في شرطة دبي الدكتورة مريم أنس المطروشي، وعضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة اللياقة البدنية أحمد بن ظبوي الفلاسي.