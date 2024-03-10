القبيسي تظفر بكأس زايد بن منصور للقدرة

فازت الفارسة نورة حمد القبيسي بلقب «كأس زايد بن منصور بن زايد آل نهيان للقدرة» لمسافة 100 كيلومتر المخصصة للإسطبلات الخاصة، أمس، في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة في أبوظبي، بمشاركة 160 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.

وظفرت نورة القبيسي باللقب على صهوة الجواد «بي بيرلي ميلين ريانت» المملوك لإسطبلات «إم أي بي»، بعدما جاءت في المركز الثاني في المرحلة الأولى لمسافة 35 كيلومتراً في زمن قدره 1:11:18 ساعة. وتقدمت إلى المركز الأول في المرحلة الثانية لمسافة 25 كيلومتراً مسجلة زمناً قدره 53:03 دقيقة، ثم تراجعت إلى المركز الثاني مجدداً في المرحلة الثالثة لمسافة 20 كيلومتراً بزمن قدره 44:29 دقيقة، قبل أن تستقر في المركز الأول في المرحلة الرابعة لمسافة 20 كيلومتراً بزمن قدره 35:27 دقيقة.

وجاءت في المركز الثاني الفارسة السورية ماسة عدنان على صهوة الجواد «لاكي بوي دو جوغانت» المملوك لإسطبلات إنجاز الخاصة، إذ حلت في المرتبة الثامنة في المرحلة الأولى بزمن قدره 1:12:32 ساعة، وتقدمت إلى المركز السادس في المرحلة الثانية بزمن قدره 52:40 دقيقة، وقفزت إلى الصدارة بحصولها على المركز الأول في المرحلة الثالثة بزمن قدره 43:32 دقيقة، بينما أنهت السباق في المركز الثاني بتسجيلها زمناً قدره 36:18 دقيقة في المرحلة الرابعة.

وحصل الفارس ذياب عبدالله البلوشي على المركز الثالث على صهوة الجواد «غولديكا فولي» المملوك لإسطبلات الكمدة، بعدما جاء في المركز الرابع في المرحلة الأولى بزمن قدره 1:11:49 ساعة. وتقدم إلى المركز الثالث في المرحلة الثانية بزمن قدره 52:45 دقيقة، بينما تراجع إلى المركز السادس في المرحلة الثالثة بزمن قدره 45:59 دقيقة، قبل أن ينهي السباق في المرحلة الرابعة بحصوله على المركز الثالث بزمن قدره 38:28 دقيقة.