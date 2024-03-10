«نهائي مبكر» بين الشارقة وشباب الأهلي.. والجزيرة يصطدم بالوصل

أوقعت قرعة الدور ربع النهائي من مسابقة كأس رئيس الدولة، التي سحبت أمس بمقر اتحاد كرة القدم في دبي، فريق الشارقة «حامل اللقب» في مواجهة شباب الأهلي، كما أسفرت عن صدام قوي بين الجزيرة والوصل «متصدر دوري أدنوك للمحترفين»، فيما سيواجه عجمان نظيره النصر، ويتقابل العين مع اتحاد كلباء.

وتعد مواجهة الشارقة وشباب الأهلي بمثابة «نهائي مبكر»، نظراً للتحدي الكبير بين الفريقين لحصد بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي للمسابقة، والفوز باللقب الذي سيرجح كفة أحدهما، لاسيما أن الفريقين يتساويان في عدد مرات الفوز بالكأس (10 ألقاب)، ويأمل كل منهما في التتويج الـ11 في تاريخه.

في المقابل، فإن مواجهة الجزيرة مع الوصل تعتبر من أهم وأقوى المواجهات في هذه المرحلة، نظراً للتحدي الكبير بين الفريقين، وقوة المنافسة بينهما، لأن كليهما يخطط للتأهل وإكمال الطريق نحو اللقب، خصوصاً الوصل الذي يمر حالياً بأفضل حالاته الكروية، لتصدره جدول ترتيب الدوري، بجانب المستوى الفني المتطور الذي ظهر عليه منذ بداية الموسم الكروي الحالي.

وأقيمت مراسم القرعة بحضور مسؤولي اتحاد الكرة وممثلين عن الفرق المتأهلة للدور ربع النهائي في البطولة.

وجرت مراسم القرعة الخاصة بالفرق التي تأهلت إلى هذا الدور بناءً على الآلية التي حددها اتحاد الكرة، من خلال توزيع أرقام الفرق المتأهلة إلكترونياً على جدول المباريات من الرقم واحد إلى الثامن، فيما أجريت بعد ذلك القرعة التي تم بموجبها توزيع الفرق على جدول المباريات عن طريق سحب الأرقام أولاً، تلاها بعد ذلك سحب اسم الفريق.

ووفقاً لاتحاد الكرة، فإن مباريات الدور ربع النهائي في كأس رئيس الدولة ستقام يومي الثاني والثالث من الشهر المقبل على ملاعب محايدة، في حين أعلن اتحاد الكرة أن المباراة النهائية في هذه البطولة ستقام على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

من جهته، قال أمين عام اتحاد كرة القدم، محمد هزام الظاهري، خلال مراسم حفل القرعة، إن «البطولة تسير بشكل جيد، سواء من الناحية التنظيمية أو من خلال مستوى المباريات فنياً»، مشيراً إلى أن «اتحاد الكرة وضع كل التحضيرات التي تمكّن من إنجاح هذا الحدث».

وتوقع أمين عام اتحاد الكرة متابعة مباريات مثيرة من خلال الدور ربع النهائي، معتبراً أن معظم الفرق التي تأهلت إلى هذا الدور لها خبرة في البطولة، ولذلك ستكون هناك مباريات قمم بين الفرق المتأهلة.

وأشار أمين عام اتحاد الكرة إلى أن موعد المباراة النهائية سيُحدد في وقت لاحق.

ربع نهائي كأس رئيس الدولة

. الشارقة - شباب الأهلي

. الجزيرة - الوصل

. عجمان - النصر

. العين - اتحاد كلباء

. مباريات ربع نهائي الكأس يومي الثاني والثالث من الشهر المقبل.. على ملاعب محايدة.