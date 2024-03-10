400 فريق تشارك في بطولة «جي بي» للبادل الثلاثاء المقبل

أعلن مجلس دبي الرياضي تنظيم النسخة الثالثة من بطولة «جي بي المفتوحة للبادل» التي تقام بعد غد، وينظمها نادي «جست بادل» في دبي، بمشاركة أكثر من 400 فريق.

وقالت مديرة قسم الرياضة المجتمعية في مجلس دبي الرياضي، فوزية فريدون، خلال مؤتمر صحافي: «رسخت رياضة البادل مكانتها في دبي بالانتشار الواسع والسريع واكتسبت شعبية كبيرة، حيث زاد عدد الملاعب المخصصة لها في كل مكان في دبي، كما تشهد رياضة البادل إقبالاً كبيراً على ممارستها من مختلف الجنسيات والأعمار، وجميع الفئات والمستويات البدنية، واستضافت دبي العديد من البطولات الكبرى خلال السنوات الأخيرة».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لنادي «جست بادل»، أنور إدريسي: «سعداء بالإقبال الكبير على المشاركة من مختلف الجنسيات والأعمار وفي مختلف الفئات بداية من فئة الهواة وفئة (دي وفئة سي) إلى فئة المحترفين، وسيتم تخصيص جوائز تزيد على 100 ألف درهم».

وأضاف: «ستبدأ المباريات بعد الإفطار خلال شهر رمضان، أي من الساعة التاسعة مساءً وتستمر حتى منتصف الليل، وستكون المنافسات بنظام المجموعات وخروج المغلوب، إلى أن يتأهل أفضل فريق للنهائي ويفوز بالجائزة الكبرى».