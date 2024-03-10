رمسـة مـلاعب

تسجيل

اشتكى إداري في أحد أندية دوري الدرجة الثالثة لكرة القدم من عدم إنهاء الإدارة إجراءات التسجيل الخاصة بلاعبيه حتى الآن، على الرغم من انتهاء فترة التسجيل الشتوية منذ فترة، ما يؤثر على نتائج الفريق في بطولة الدوري.

رسوم

طلب نادٍ في دوري الدرجة الأولى مبلغاً كبيراً من أجل استضافة المباريات الرسمية لفريق في أحد أندية دوري الدرجة الثالثة لكرة القدم، وهو ما يفوق إمكانات النادي الذي تعجب من الرقم المطلوب، واعتبره مبالغاً فيه.

دورات

حذّرت إدارة أحد أندية دوري المحترفين لاعبي فريقها من محاولة المشاركة في الدورات الرمضانية لكرة القدم، خوفاً من تسبب ذلك في إصابتهم، ولو كانت مباريات استعراضية.