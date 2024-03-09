5 أوجه شبه بين العين والنصر قبل موقعة آسيا

سيطرت خمسة عوامل متشابهة على المشهد بين العين والنصر السعودي قبل مواجهتهما بعد غدٍ في ملعب «الأول بارك» في الرياض، ضمن إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، إذ خسر كلاهما فنياً في المباراتين الأخيرتين أمام كلباء والرائد مع أفضلية للعين الذي تأهل بركلات الترجيح، رغم الخسارة بهدفين دون رد في إياب كأس رابطة المحترفين، كما أن الطرفين يعانيان أخطاء دفاعية، وضغط المباريات وغياب نجوم بداعي الإصابة.

وكان العين قد فاز على النصر بهدف نظيف سجله المغربي سفيان رحيمي، في مباراة الذهاب على استاد هزاع بن زايد.

«الإمارات اليوم» ترصد العوامل الخمسة على النحو الآتي:

الخسارة من كلباء والرائد

سقط فريق العين على يد اتحاد كلباء بهدفين نظيفين في إياب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين، إلا أنها لم تكن مؤثرة، نظراً لتأهل «الزعيم» للنهائي بركلات الترجيح، بينما في المقابل، فإن النصر تلقى هزيمة على يد الرائد 1-3، ضمن الجولة الـ23 من الدوري السعودي، لتتلقى بذلك آماله في المنافسة على اللقب ضربة كبيرة، إذ لديه 53 نقطة من 23 مباراة، متأخراً بفارق تسع نقاط عن الهلال (62 نقطة من 22 مباراة) قبل خوضه مواجهة الرياض.

استمرار الأخطاء الدفاعية

ظهر الخط الخلفي لفريق العين بمستوى مهزوز، ما تسبب في تلقي الخسارة المفاجئة، وهو الأمر ذاته الذي حدث مع النصر في مواجهة الرائد، وتسبب ذلك في موجة غضب كبيرة من جانب المدرب البرتغالي لويس كاسترو، خلال حديثه في المؤتمر الصحافي عقب نهاية اللقاء.

التفكير المبكر في الإياب

فرضت الموقعة حضورها في أداء العين أمام اتحاد كلباء، وفي لقاء النصر بمواجهة الرائد ما تسبب في خسارتهما، وقد كان واضحاً أن الطرفين مشغولان بالتفكير كثيراً في المباراة المصيرية التي ستجمع بينهما، خصوصاً أن المتأهل منها إلى نصف النهائي سيكون على أقل تقدير قد أنقذ موسمه.

ضغط المباريات

واجه كل من العين والنصر حتى الآن جدولاً مزدحماً من المباريات في فترة وجيزة، ففي الوقت الذي خاض فيه «الزعيم» سبعة لقاءات عقب فترة التوقف الدولي لكأس آسيا، وتحديداً خلال شهر واحد، فإن «العالمي» لعب أيضاً سبع مباريات، لكن في 23 يوماً فقط.

موجة الإصابات

في الوقت الذي واصل فيه مهاجم فريق العين، التوغولي لابا كودجو، ولاعب النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا، الغياب عن صفوف فريقيهما في مباراتي أول من أمس، بداعي الإصابة، فإن موجة الإصابة لحقت بلاعب النصر، البرتغالي أوتافيو مونتيرو الذي شعر بها خلال عمليات الإحماء قبل المباراة.

للإطلاع على الموضوع بشكل كامل وتصريحات للمدربين، يرجى الضغط على هذا الرابط.