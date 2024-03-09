قرعة ربع نهائي الكأس في دبي اليوم

تُسحب عند الساعة السابعة من مساء اليوم، بمقر اتحاد كرة القدم في دبي، قرعة مباريات الدور ربع النهائي لمسابقة كأس رئيس الدولة لكرة القدم، بمشاركة ثمانية فرق صعدت لهذه المرحلة، هي: اتحاد كلباء والجزيرة والشارقة والعين والنصر والوصل وشباب الأهلي وعجمان.

ووفقاً لاتحاد الكرة، فإن القرعة ستقام على ملاعب محايدة يومي الثالث والرابع من الشهر المقبل، وستلعب المباريات بنظام خروج المهزوم من مرة واحدة، فيما حدد الاتحاد استاد هزاع بن زايد بمدينة العين لتقام عليه المباراة النهائية في البطولة.

يذكر أن اتحاد كلباء كان قد تأهل إلى هذه المرحلة بفوزه على دبا الفجيرة 3-صفر، والعين بعد فوزه على الوحدة 1-صفر، وصعد شباب الأهلي بالفوز على بني ياس 2-1، وحصد الشارقة بطاقة التأهل بتغلبه على البطائح 2-1، والوصل بعد تفوقه على فريق الإمارات بنتيجة 7–1، والنصر على حساب خورفكان 1-صفر، وعجمان بفوزه على حتا بهدف نظيف، والجزيرة بفوزه على العربي بالنتيجة ذاتها.

وينتظر أن تشهد مباريات الدور ربع النهائي منافسة شرسة بين جميع الفرق المتأهلة، خصوصاً على صعيد الشارقة الذي يريد الدفاع عن لقبه وحصد اللقب للمرة الـ11 في تاريخه، إلى جانب شباب الأهلي الذي يتساوى مع الشارقة في عدد مرات الفوز بلقب البطولة (10 ألقاب). وبحسب الآلية التي حددها اتحاد الكرة في هذا الخصوص، فإنه سيتم إجراء قرعة لتوزيع أرقام الفرق إلكترونياً على جدول المباريات من الرقم واحد حتى ثمانية، فيما سيتم إجراء القرعة لتوزيع الفرق على جدول المباريات عن طريق سحب الأرقام أولاً ثم يليها في القرعة بسحب اسم الفريق.