ليما: الخروج من كأس المحترفين لن يؤثر على الوصل في الدوري

أكد لاعب الوصل فابيو ليما، أن خروج «الإمبراطور» من كأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي)، عقب خسارته أمام الوحدة بأربعة أهداف دون ردّ، أول من أمس، في إياب نصف النهائي يُعد نتيجة محبطة، ولكن في الوقت نفسه شدّد على أن هذه الخسارة لن تؤثر على مشوار الفريق في دوري أدنوك للمحترفين.

وقال ليما لـ«الإمارات اليوم» إن الوصل لم يكن في يومه، موضحاً: «هذه الأمور تحدث في كرة القدم، وهي أن الفريق لم يحالفه التوفيق، رغم أننا كنا نتمنّى التأهل إلى النهائي، ولكن كل شيء وارد، ومن الطبيعي أن يأتي اليوم الذي سيتعثر فيه الفريق، بعدما بدأ الموسم بشكل جيد جداً ولم يخسر أي مباراة».

وأضاف: «الأهم أن يستطيع الفريق النهوض من هذه الكبوة، ولدينا القدرة على ذلك، وألا نتأثر بهذه الخسارة خلال مبارياتنا المقبلة في الدوري».

وأشار لاعب المنتخب الوطني إلى أن سيناريو مباراة الوصل والوحدة لم يكن متوقعاً بهذه الصورة، وقال: «لقد حققنا الفوز في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف، وكنا نعلم أن الاحتمالات مفتوحة أمام الفريقين لبلوغ المباراة النهائية، إذ إن الوحدة فريق كبير ويضم مجموعة جيدة من اللاعبين».

وتابع: «الهدف المبكر الذي دخل مرمانا أسهم في منح صاحب الأرض أفضلية طفيفة، وحاولنا التعادل، ولكن استقبلنا هدفاً ثانياً قبل نهاية الشوط الأول».

وأضاف: «في الشوط الثاني سيطرنا على مجريات اللعب، وضغطنا لتقليص الفارق والعودة في نتيجة اللقاء، وحصلنا على أكثر من فرصة لم نستغلها بالشكل المطلوب، بينما كانت الهجمات المرتدة تُشكل علينا خطورة كبيرة، وكان من الطبيعي مع ضغط الفريق في الدقائق الأخيرة، أن يدخل مرمانا الهدف الثالث الذي حسم اللقاء، قبل أن يضيف الوحدة الهدف الرابع».

وشدّد فابيو ليما على أن الوصل يجب أن يستفيد من هذه الخسارة، وقال: «هذه المباريات يجب أن نتعامل معها بالشكل اللازم لأن أي فريق معرض للتعثر، ويجب أن تكون هذه الخسارة درساً لنا لعدم تكرار هذا السيناريو في المباريات المقبلة، ورغم حالة الحزن لدى اللاعبين، بسبب رغبتهم في التأهل إلى النهائي والمنافسة على اللقب، ولكن يجب أن نغلق هذه الصفحة سريعاً، وننقل تركيزنا إلى مباريات الدوري، ومسابقة كأس رئيس الدولة».

وتحدث لاعب «الإمبراطور» عن زيادة الضغوط على الفريق في الفترة المقبلة، وكيفية مواجهتها، قائلاً: «من الطبيعي أن يكون هناك ضغط كبير على لاعبي الوصل، لأن أي فريق يرغب في المنافسة على اللقب يجب أن يكون جاهزاً لخوض جميع المباريات، لمواجهة حافز إضافي مختلف عند الأندية الأخرى، وهو أن الجميع يرغب في الفوز على متصدر الترتيب، ونحن نعلم ذلك جيداً، ويجب أن نكون في كامل جاهزيتنا لهذه الصعوبات».

نجم الوصل:

• من الطبيعي أن يأتي اليوم الذي سيتعثر فيه الفريق.

• يجب أن تكون الخسارة درساً لنا لعدم تكرارها.